100-годишен танцьор на сцената заедно с ансамбъл "Пирин" за рождения си ден (Видео)

Навръх своя 100-годишен юбилей един от първите танцьори на Ансамбъл „Пирин" – Китан Йорданов, заедно със своята съпруга Юлия – също танцьорка, отново стъпиха на сцената на Ансамбъл „Пирин" – Благоевград.

С незабравимо тържество на сцената на ансамбъла, изпълнено с много вълнение, сълзи от радост, песни и танци бе почетен вековният юбилей на един от своите вдъхновители и първосъздатели.

Роден преди точно сто години в село Осеново, Китан Йорданов е част от първото поколение танцьори, които полагат основите на световноизвестния ансамбъл. През десетилетията той се утвърждава като изключително артистичен и дисциплиниран творец, превръщайки се в пример за всеотдайност към българското фолклорно изкуство.

Празникът в зала „Яворов" носи и още един, дълбоко личен повод за вълнение. Именно в Ансамбъл „Пирин" Китан среща своята съпруга Юлия. Двамата създават първото семейство в историята на състава, а през настоящата година отбелязват забележителните 70 години съвместен живот. Тази двойна годишнина е символ на приемствеността и силата на духа, които ансамбълът пази като своя най-ценна реликва.

Юбилярът и неговата съпруга бяха посрещнати на сцената под звуците на бурни аплодисменти. В тяхна чест колегите им изпълниха танците, в които самият Китан Йорданов е блестял преди години. Празникът завърши с много емоции, спомени и празнична торта, споделени с приятели, почитатели и поколения артисти, за които Китан Йорданов остава еталон за професионализъм и човечност.