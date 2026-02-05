ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението за камиони през прохода ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22230175 www.24chasa.bg

100-годишен танцьор на сцената заедно с ансамбъл "Пирин" за рождения си ден (Видео)

Тони Маскръчка

2720
Ансамбъл „Пирин".

Навръх своя 100-годишен юбилей един от първите танцьори на Ансамбъл „Пирин" – Китан Йорданов, заедно със своята съпруга Юлия – също танцьорка, отново стъпиха на сцената на Ансамбъл „Пирин" – Благоевград. 

С незабравимо тържество на сцената на ансамбъла, изпълнено с много вълнение, сълзи от радост, песни и танци бе почетен вековният юбилей на един от своите вдъхновители и първосъздатели.

Роден преди точно сто години в село Осеново, Китан Йорданов е част от първото поколение танцьори, които полагат основите на световноизвестния ансамбъл. През десетилетията той се утвърждава като изключително артистичен и дисциплиниран творец, превръщайки се в пример за всеотдайност към българското фолклорно изкуство.

Празникът в зала „Яворов" носи и още един, дълбоко личен повод за вълнение. Именно в Ансамбъл „Пирин" Китан среща своята съпруга Юлия. Двамата създават първото семейство в историята на състава, а през настоящата година отбелязват забележителните 70 години съвместен живот. Тази двойна годишнина е символ на приемствеността и силата на духа, които ансамбълът пази като своя най-ценна реликва.

Юбилярът и неговата съпруга бяха посрещнати на сцената под звуците на бурни аплодисменти. В тяхна чест колегите им изпълниха танците, в които самият Китан Йорданов е блестял преди години. Празникът завърши с много емоции, спомени и празнична торта, споделени с приятели, почитатели и поколения артисти, за които Китан Йорданов остава еталон за професионализъм и човечност.

Видео: Фейсбук/Ансамбъл "Пирин" - Благоевград

Ансамбъл „Пирин".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание