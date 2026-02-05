ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението за камиони през прохода ...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Нова 20-минутна почивка прекъсна дебата за Изборния кодекс

Павлета Давидова

По предложение на Костадин Ангелов депутатите си удължиха работния ден до приемането на Закона за киберсигурността Снимка: Юлиан Савчев

Близо 5 часа и половина след началото на работния си ден депутатите излязоха в поредната, четвърта почивка от сутринта.

Преди това мнозинството вече бе гласувало работният им ден да бъде продължен до гласуването на промените в Изборния кодекс. Малко след 14 часа обаче Костадин Ангелов от ГЕРБ предложи ново удължаване - с приемането на второ четене на Закона за киберсигурността. Със 133 гласа идеята му мина, което предизвика гнева на Ангел Славчев от "Възраждане" и той попита ПП-ДБ кой ги е купил, за да гласуват с ГЕРБ и ДПС. Шефката на парламента Рая Назарян му каза, че явно "има личен интерес", тъй като ПП-ДБ имат свои предложения направени след първото четене на текстовете. Божидар Божанов от ДБ също излезе да обясни, че има текстове, които сам е предложил и иска да бъдат приети, а и измененията са свързани с ратификация на европейското законодателство.

Напрежението се разреди, когато шефът на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов излезе да поиска 40 минути почивка. Назарян обясни, че има право на 30 и в крайна сметка му отпусна само 20 минути.

След почивката лидерът на "Промяната" Асен Василев пък се закани да говори по всички параграфи, "което ще отнеме около 80 минути".

По предложение на Костадин Ангелов депутатите си удължиха работния ден до приемането на Закона за киберсигурността

