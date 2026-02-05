Нова 20-минутна почивка прекъсна дебата за Изборния кодекс

Близо 5 часа и половина след началото на работния си ден депутатите излязоха в поредната, четвърта почивка от сутринта.

Преди това мнозинството вече бе гласувало работният им ден да бъде продължен до гласуването на промените в Изборния кодекс. Малко след 14 часа обаче Костадин Ангелов от ГЕРБ предложи ново удължаване - с приемането на второ четене на Закона за киберсигурността. Със 133 гласа идеята му мина, което предизвика гнева на Ангел Славчев от "Възраждане" и той попита ПП-ДБ кой ги е купил, за да гласуват с ГЕРБ и ДПС. Шефката на парламента Рая Назарян му каза, че явно "има личен интерес", тъй като ПП-ДБ имат свои предложения направени след първото четене на текстовете. Божидар Божанов от ДБ също излезе да обясни, че има текстове, които сам е предложил и иска да бъдат приети, а и измененията са свързани с ратификация на европейското законодателство.

Напрежението се разреди, когато шефът на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов излезе да поиска 40 минути почивка. Назарян обясни, че има право на 30 и в крайна сметка му отпусна само 20 минути.

След почивката лидерът на "Промяната" Асен Василев пък се закани да говори по всички параграфи, "което ще отнеме около 80 минути".