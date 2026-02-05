Община Монтана стартира данъчната си кампания за 2026 година

От днес жителите на Монтана и 23-те села на общината могат да платят дължимите за годината местни данъци и такси, съобщи кметът Златко Живков. Това са данъците върху недвижимите имоти, върху моторните превозни средства, възмездния и патентния данък, такса за битови отпадъци и такса „куче". Граждани, внесли цялата сума на годишните си задължения до края на март ползват 5% отстъпка.

„Отчетът за 2025 година показва най-високото процентно изпълнение на местните приходи досега или 93 на сто от първоначално очакваните", съобщи Живков. Общо 14 милиона и 290 хиляди лева са събрани от местни данъци и такси, което е с 1,7 милиона лева повече от 2024 година. Преизпълнени са приходите от възмездния данък с 127 на сто или при очаквани 1,6 милиона лева са постъпили 1,9 милиона лева. „Това е положителна тенденция и показва активността на пазара с недвижими имоти в общината, коментира кметът на Монтана. От данъка за моторни превозни средства са събрани 3,03 милиона лева, а от таксата за битови отпадъци – 6,9 милиона лева. Събраните суми от стари недобори са 1,5 милиона лева. Такса „куче" която за годината е 7 лева в града и 3 лева в селата се нарежда със скромните 5 106 лева от приходите като по-голямата част от тях са постъпили в селата – 4 014 лева.