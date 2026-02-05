ДБ зоват за президентско вето, ако изборните промени минат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отишлото си правителство няма никаква легитимност да предлага нов бюджет, категорични са от коалицията

"Ограничението до 20 избирателни секции в консулските и дипломатическите представителства в страните извън Европейския съюз е непропорционално, необосновано и нарушава духа на Конституцията. Призоваваме президента Илияна Йотова да наложи вето".

Това обяви в парламентарните кулоари Надежда Йорданова от ДБ. Подобни очаквания вече изразиха и от АПС, а по време на дебата за изборните изменения се чуха и заявки за сезиране на Конституционния съд.

В зала се извършва покушение върху изборните правила на нашите сънародници, които живеят извън ЕС, заяви Йорданова.

Йордан Иванов пък заподозря, че „Възраждане" "изпълняват политическа поръчка и вършат услуги на ГЕРБ и ДПС-НН". "Традиционно ГЕРБ са слаби в чужбина и, препятствайки вота по този начин, намаляват негативния резултат за тях. „ДПС – Ново начало" се опитват да възпрепятстват гласовете за АПС в Турция. Ключово е избирателите на ГЕРБ и „Възраждане" да изберат какви услуги си вършат", заяви той.

Йорданова смята, че е нужен нов удължителен бюджет, за да може изборите да бъдат посрещнати "спокойно и с яснота как ще бъдат харчени парите на данъкоплатците и ще бъдат финансирани публичните услуги". Отишлото си правителство няма никаква легитимност да предлага нов бюджет, категорични са от ДБ.