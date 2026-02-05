104 ОУ „Захари Стоянов" с нова визия за бъдещето като част от инициативата „Училището - сърцето на квартала"

Зам.-кметът по образование на столицата Десислава Желязкова, кметът на район "Триадица" Димитър Божилов и директорът на училището Диана Николова представиха проекта за трансформация на училището

Проект за обновяване и трансформация на 104 ОУ „Захари Стоянов" в София поставя началото на нов етап за училището като част от инициативата „Училището - сърцето на квартала". Той беше представен от зам.-кмета по "Образование, спорт и младежки дейности" на София Десислава Желязкова, кмета на район "Триадица" Димитър Божилов и директора на училището Диана Николова. Това е третият проект от инициативата на кмета на София Васил Терзиев. Общата визия поставя училището в центъра на кварталния живот не само като място за образование, а като пространство за срещи, култура и активна общност, съобщиха от общината.

Промяната на училището дава отговор на реални предизвикателства - амортизирания тъмен двор, обучение на две смени и липсата на условия за спорт и учене навън. Вместо това училището ще получи среда, която вдъхновява и събира.

В центъра на трансформацията е нов учебен корпус, който ще позволи преминаване към едносменен режим и ще осигури модерни, светли и гъвкави пространства за учене. Неговото отворено вътрешно сърце ще бъде място за срещи, събития и споделени преживявания - пространство, което изгражда общност. Учебният процес ще излезе и извън класната стая. Зелената покривна тераса ще се превърне в открита учебна градина, където децата ще учат чрез преживяване, експерименти и досег с природата, обясниха от общината.

И дворът ще заживее по нов начин - като зелено парково пространство за игра, движение и почивка, с нови възможности за спорт и активен начин на живот. Към него се добавя и многофункционална спортна и събитийна зала, която ще събира ученици и жители на квартала за състезания, празници и културни прояви. След края на учебния ден училището няма да затваря врати - то ще остане отворено за хората наоколо. Така 104 ОУ „Захари Стоянов" естествено ще се превърне в истинско сърце на квартала - място, където знанието, движението и общността растат заедно.

На 11 февруари ще бъде представен и проект за промяната на 51 СУ "Елисавета Багряна", уточниха от общината.