Въвеждат служител по почтеността в публичните предприятия

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия е публикуван за обсъждане в Портала за обществени консултации, сочи справка на БТА в интернет страницата на портала. Промените в Правилника са насочени към засилване на мерките за противодействие на корупцията и насърчаване на почтеността в публичните предприятия.

Част от промените предвиждат органът за управление и контрол в публичното предприятие да определя един независим член за служител по почтеността като част от Системата за управление на корупционния риск в публичните предприятия. Когато в органите за управление и контрол на публичното предприятие няма независим член, органът за управление и контрол назначава такъв служител. Той извършва проверки за спазването на Кодекса за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия.

Проверката за почтеност има за цел да установи, че лицата, заети в публичното предприятие, изпълняват правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната и в интерес на гражданите и обществото. Проверките се извършват не по-малко от веднъж годишно, резултатите се отразяват в доклад, а служителят по почтеността представя доклада в срок до 7 дни от изготвянето му на органа за управление и контрол на публичното предприятие за разглеждане.

Служителят по почтеността извършва индивидуални проверки за почтеност, които са първоначални - при кандидатстване и преди постъпване на лицето на съответната длъжност, и текущи - по време на заемане на длъжността при възникнала необходимост, но не повече от два пъти за съответната календарна година за едно и също лице. Анонимни сигнали не се разглеждат.

Като условия на конкурсите и процедурите за назначаване на лица на ръководни позиции в публичните предприятия се определят изисквания не само за квалификация, професионален опит, но и за добра репутация и почтеност. Тези изисквания се прилагат съответно при назначаване на останалите работници и служители, съобразно изискванията, функциите и отговорностите на съответната длъжност, се предлага с промените. Във всички случаи, преди назначаване, лицето подписва декларация, че е запознато с Кодекса за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия и се задължава да го прилага включително, че няма да допуска конфликт на интереси, предвиждат още предложените промени.

Целта на промените е привеждане на Правилника в съответствие с последните изменения в Закона за публичните предприятия (ЗПП) от края на 2025 г., свързани с включването в Националния план за възстановяване и устойчивост на реформа „Противодействие на корупцията" от компонент 10 „Бизнес среда".