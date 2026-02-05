ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гранични полицаи задържаха мъж с марихуана на ГКПП Маказа

Специализираните полицейски действия били проведени на 3 февруари, когато екип за компенсиращи мерки от ГПУ-Момчилград е спрял в района на с. Върбен, обл. Кърджали микробус, движещ се към бившия ГКПП Маказа. В автомобила е пътувал 28-годишен мъж.

В хода на проверката граничните полицаи са открили в куфара му полиетиленови пликове със зелена суха тревиста маса, която при полевия наркотест реагирала на марихуана. Наркотичното вещество, което е с общо тегло около 3,2 килограма, е иззето.

Пътникът е задържан. По случая в ГПУ-Момчилград е образувано бързо производство под надзора на Окръжна прокуратура – Кърджали. 28-годишният мъж е привлечен като обвиняем и е задържан до 72 часа.

