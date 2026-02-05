ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте Детелин и Анита, доведоха ги в съда в Свищов, където се гледат мерките им за неотклонение

Дима Максимова

[email protected]

Водят Детелин Аврамов в съда в Свищов Снимка: Дима Максимова

Доведоха в свищовския съд Детелин Аврамов и Анита Вачкова, садистично измъчвали животни, заснемали зверствата и продавали клиповете в затворени канали в Телеграм. 

Днес при закрити врата се гледат мерките им за неотклонение. Те са подведени под отговорност, че са ги убивали с особена жестокост и по особено мъчителен за животните начин, както и за разпространение на порнографски материали.

Водят Анита Вачкова в съда в Свищов
Водят Анита Вачкова в съда в Свищов Снимка: Дима Максимова

След събиране на достатъчно доказателства двамата са привлечени като обвиняеми за проявена особена жестокост към гръбначни животни, които са умъртвени по особено мъчителен за животните начин и през дълъг период от време - повече от 10 г. Мъжът и жената са с чисти досиета до момента.

Касае се за 82 клипа, които разследващите определят като отвратителни и шокиращи. Заснети са в жилища в Свищов и в бащината къща на Детелин в свищовското село Царевец. При мъченията и изтезанията на животните са използвани множество уреди - гилотина, мелачка, примка за бесене.

Детелин и Анита в съда в Свищов, където ще се гледат мерките им за неотклонение
Детелин и Анита в съда в Свищов, където ще се гледат мерките им за неотклонение Снимка: Дима Максимова

При извършени претърсвания в три имота са иззети множество файлове, които тепърва ще бъдат изследвани.

За това деяние законът предвижда от 2 до 8 г . затвор и глоба от 2 до 10 000 лв. Ако се докаже, че са го правили с користна цел вече ги грозят от 3 до 10 години и глоба от 5 000 до 20 000 лв. Клиповете и снимките са разпространявани срещу няколко хиляди евро на клип.

