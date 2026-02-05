Кметът на община Шумен проф. Христо Христов получи благодарствен адрес от Инициативния комитет в знак на признателност за оказаната помощ за възстановяване на местността Лъвчето и изграждането на туристически заслон в лесопарк „Кьошковете“.

Работата в лесопарк „Кьошковете“ ще продължи и през тази година с изграждането на по-достъпна и функционална среда за посетителите на парка, предвидени са и дейности за разширяване на зоопарка и обогатяване на колекцията, допълни още той.

Срещата с членовете на комитета – Ангел Филипов, Добромир Драев, Красимир Кънчев и Павел Павлов – се проведе днес, 5 февруари, когато се отбелязва една година от началото на инициативата. Те изразиха своята благодарност към кмета, неговия екип, доброволците, дарителите и всички, които допринесоха за осъществяването на каузата.

На кмета бяха представени извършените дейности през годината, сред които са възстановяването на чешмата, изграждане на емблематичната лъвска глава, облагородяване на парковото пространство, обособяване и маркиране на нов пешеходен маршрут и изграждане на туристически заслон.

Членовете на Инициативния комитет посочиха и довършителните дейности, които предстои да се изпълнят, сред които са и осигуряване на електрозахранване за провеждане на бъдещи събития и концерти, както и видеонаблюдение.

От Инициативния комитет отбелязаха, че вече е преустановено събирането на средства по дарителската кампания. С останалите средства ще бъдат закупени пейки и маси, които да допринесат за престоя на заслона „Лъвчето“.

В края на срещата кметът представи идеи за следващи инициативи, които да продължат да сплотяват шуменци.