Иван Христанов: Версията за наказателна акция на дървената мафия на Петрохан граничи с фантастиката

Такъв е почеркът на дрогата, а не на дървосекачите, твърди бившият зам.-министър на земеделието с ресор гори

Версията за наказателна акция на дървената мафия на Петрохан граничи с фантастиката. Така смята Иван Христанов, който е зам.-министър на земеделието с ресор гори в кабинета на Кирил Петков. Именно при управлението на редовното правителство на Петков през 2022 г. "рейнджърите" сключват споразумение с Министерство на околната среда и водите относно опазване на природата в района. Ето какво пише по темата Христанов. Иван Христанов

"Длъжен съм обаче да поясня някои неща като тогава ресорен заместник-министър на Изпълнителна агенция по горите:

- На НАКЗТ през 2022 г. е съставен акт за нарушения - спиране на туристи и заграждане на държавна собственост.

- Екипите от инспектори на ИАГ изпитваха притеснения да правят проверки заради слуховете за въоръжение.

- В района на Петрохан не сме имали инциденти с незаконен дърводобив и бракониерство в степен, която да го превърне в невралгична точка и да изисква повече от стандартното внимание. Дори бих казал, че проблеми там почти нямаше. От друга страна Сливен, Кнежа, Силистра, Ихтиман, Борино и др. бяха площадки на постоянна война с дървената мафия. Собственикът на хижа "Петрохан" Ивайло Калушев

- За мен буди притеснение факта, че с тази организация е осъществено прехвърляне на 5 дка. земя точно в деня, в който застъпва новият кабинет на 13.12.2021 г. Подобни сделки в последните часове на стария кабинет са винаги мотивирани от неясни интереси. Пояснявам, че на фона на 36 милиона декара гори 5 декара може да са нищо, но ние такива размери сме продавали или прехвърляли само за БДЖ, магистрални далекопроводи, съществуващи мини с терени за рекултивация и подобни големи инфраструктури обекти. За частно лице обикновено се разглеждат площи по 100-200 кв. м. Озадачаващо е също, че никой в ИАГ няма спомен за това конкретно прехвърляне на земя.

Затова считам упреците за чиновнически страх и бездействие за напълно безпочвени.

Нещо повече - в посочения период на 2021-2022 г. увеличавахме постоянно броя проверки, създадохме нови мобилни екипи, ротирахме инспектори, подобрихме контрола върху сеч и преработка, спряхме много схеми чрез електронните търгове...

Макар да имам свои подозрения за случващото се на Петрохан през годините и вероятните причини за екзекуциите, ще си позволя единствено да споделя, че версията "наказателна акция от дървената мафия" граничи с фантастиката или прогнозите на телевизионна врачка. Дървена мафия? Представяйте си побой, хаотична стрелба с пушки и хаос.

Вместо това имаме операция, характерна или за отрядите на Таки и Ами, или за сенчесто килър-звено на държавата (отдавна знаем, че съществува). Такъв е почеркът на дрогата, а не на дървосекачите. И така се обяснява странния ред на поява на силите на реда, точно обратен на логичния."