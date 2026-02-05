Асен Василев с опит за рекорд: повече от час прави разбор на изборни резултати

Лидерът на "Промяната" предупреди, че ще говори 80 минути

Опит за рекорд явно реши да поставя лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев днес. След като близо 5 часа депутатите обсъждаха предложението на "Възраждане" за ограничаване на изборните секции в страни извън ЕС, той реши да направи разбор на резултатите от предните избори.

И започна да изброява броя гласували и разпределението им по партии - според статистиката от вота през 2024 г. А още в началото на изложението си предупреди председателката на парламента Рая Назарян, че ще коментира всеки параграф от текстовете за изменения и прогнозира, че ще му отнеме поне 80 минути.

След това започна бавно и методично да цитира данните, които четеше от голям наръч листове. А при всяка секция, която обявяваше, добавяше и "Колегите от ГЕРБ, "Възраждане", БСП и ИТН искат да лишат от правото на глас..." след което посочваше избирателите в нея.

За повече от час той все още не е изчел всички изборни секции във Великобритания от последния вот. А пленарната зала е почти празна. Василев обаче не се отказа при всяка секция да подчертава, че ГЕРБ, "Възраждане", БСП и ИТН са тези, които искат ограничаването на секции и отнемането на изборни права, а липсват от залата.

След като изчете 112 секции във Великобритания, той посочи, че има още 240. И продължи с данни от САЩ.