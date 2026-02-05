ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението за камиони през прохода ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22230903 www.24chasa.bg

Асен Василев с опит за рекорд: повече от час прави разбор на изборни резултати

Павлета Давидова

[email protected]

2512
Вече час Асен Василев чете резултати от изборните секции във Великобритания Снимка: Юлиан Савчев

Лидерът на "Промяната" предупреди, че ще говори 80 минути

Опит за рекорд явно реши да поставя лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев днес. След като близо 5 часа депутатите обсъждаха предложението на "Възраждане" за ограничаване на изборните секции в страни извън ЕС, той реши да направи разбор на резултатите от предните избори.

И започна да изброява броя гласували и разпределението им по партии - според статистиката от вота през 2024 г. А още в началото на изложението си предупреди председателката на парламента Рая Назарян, че ще коментира всеки параграф от текстовете за изменения и прогнозира, че ще му отнеме поне 80 минути. 

След това започна бавно и методично да цитира данните, които четеше от голям наръч листове. А при всяка секция, която обявяваше, добавяше и "Колегите от ГЕРБ,  "Възраждане", БСП и ИТН искат да лишат от правото на глас..." след което посочваше избирателите в нея.

За повече от час той все още не е изчел всички изборни секции във Великобритания от последния вот. А пленарната зала е почти празна. Василев обаче не се отказа при всяка секция да подчертава, че ГЕРБ, "Възраждане", БСП и ИТН са тези, които искат ограничаването на секции и отнемането на изборни права, а липсват от залата.

След като изчете 112 секции във Великобритания, той посочи, че има още 240. И продължи с данни от САЩ.

Вече час Асен Василев чете резултати от изборните секции във Великобритания

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание