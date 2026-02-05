Реките в Смолянско са с критични нива, евакуираха птицеферма в Неделино

Птицеферма в долната част на Неделино, в непосредствена близост до реката, е била евакуирана заради рязко покачване на водното ниво с около метър и половина, вследствие на интензивните валежи. За днес в област Смолян е обявен червен код за опасно време, като проливните дъждове създадоха реална заплаха от наводнения и свлачища в редица населени места в Родопите.

Екипи на Пожарната безопасност и защита на населението, заедно със собствениците на стопанството, са евакуирали около 30 кокошки и зайци, след като е възникнала опасност фермата да бъде залята. Заместник областния управител на Смолян Адриан Петров съобщи, че до обяд е съществувал сериозен риск реката да залее един от изворите, който захранва с питейна вода близо половината от град Неделино, но към момента обстановката се нормализира. „Ситуацията е под контрол, но екипите остават в готовност заради обявения червен код за валежи в област Смолян", посочи Петров.

Междувременно вследствие на проливните дъждове са регистрирани паднали земни маси в районите на Букова поляна, Бръщен и Ризница, като в Ризница свлачището е достигнало в непосредствена близост до жилищна сграда. На всички засегнати места работи тежка техника за разчистване и обезопасяване на терените.

От Областното пътно управление – Смолян информираха, че временно е ограничено движението по път III-8681 Рудозем – Смилян, при км 6+040, в района на разклона за село Вълчан, поради паднала скала на пътното платно. Въведен е обходен маршрут през Рудозем – Средногорци – Смолян – Смилян и обратно, а ограничението за движение на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода „Превала" вече е отменено.