Синдикати: Задължително е да има сестра в яслените групи

Присъствието на медицински сестри в детските ясли и яслените групи в детските градини е абсолютно необходимо и незаменимо, предвид спецификата на възрастта, повишения здравен риск и законовите изисквания за осигуряване на здравословна и безопасна среда за развитие на децата. Това пише в становището на Федерацията на синдикатите в здравеопазването. То е изпратено до кмета на София Васил Терзиев и е във връзка със стратегия на Столичната община за развитие на детските ясли и градини, която предвижда отпадане на изискването за медицински сестри в яслените групи.

"Децата от 0 до 3 години се намират в най-уязвимия период от своето физическо и психомоторно развитие. Имунната им система е незряла, терморегулацията е нестабилна, а рискът от бързо влошаване на здравословното състояние при инфекции, алергични реакции, фебрилни състояния и травми е значително по-висок. Медицинската сестра притежава необходимата квалификация и опит за ранно разпознаване на симптоми и своевременна реакция при внезапно влошаване на здравословното състояние на децата. Оказва първа помощ при внезапно повишаване на температурата, травми, гърч, алергични реакции. Ранното установяване на здравословни проблеми позволява навременна лекарска намеса и предотвратяване на усложнения", пишат още те.

Медицинските сестри имат професионалната компетентност да наблюдават и осъществяват контрол и превенция на разпространението на инфекции:

осъществяват здравен контрол при приема на децата;

контролират хигиената на персонала и децата;

дават указания при възникване на заразни заболявания;

прилагат съответните противоепидемични мерки;

оказват контрол върху храненето, хранителни навици, наблюдават за алергии и хранителна непоносимост и стриктно следят за тяхното изпълнение.

"Тези дейности са от ключово значение за опазване здравето както на децата, така и на персонала. Медицинските специалисти са връзката между детето, педагога и родителя. Дават насоки и консултации относно здравословното състояние или поведение на детето. Присъствието на медицински специалист в детските заведения за най-малките деца е показател за качество на грижата, отговорност и професионализъм, като създава доверие у родителите и спокойствие, че децата са под постоянен медицински контрол", пишат още те.

Според тях "не е редно да се зачеркнат натрупаните с години опит в системата и заличаването яслените традиции чрез превес на образователния момент в грижата за децата за сметка на приоритета на здравето им в тази крехка възраст".

Категорични са, че отсъствието на медицински специалист в тези структури представлява реален риск за здравето и безопасността на децата и противоречи на принципите на профилактика, ранна диагностика и закрила на детското здраве.