Близка на Ивайло Калушев: Сигурно е убит и заровен, той е много силна личност и ако го оставят жив, ще се разприказва

Ивайло Калушев е собственик на хижа "Петрохан".

"Не знам нищо за него, мога само да смятам, че той е убит и заровен. Защото Иво е много силна личност и ако го оставят жив и се разприказва, те не могат да му затворят устата. Просто ще каже какво е правил, защитавал е природата, винаги е помагал на всички". Това каза пред Bulgaria ON AIR близка на Ивайло Калушев по повод случая "Петрохан".

Продължава издирването на хора, свързани с мистериозната смърт на трима мъже в хижа в Петрохан.

Жената, пожелала анонимност, описва тримата мъже като планинари, пещерняци, треньори по гмуркане и пазители на природата. Хижата превърнали в частен имот, използван за събирания и обучения, дори и за тиймбилдинги на чужди организации.

"Всички българи, които ходеха - те бяха много, които отиваха на тяхна сметка като гости, отиваха там на развлечение безплатно. Те имаха много приятели, включително тези, които по-късно започнаха да ги очернят и да пишат доклади с невярно съдържание в ДАНС", разказва близката на Калушев.

"Въз основа на това в момента се разпространяват неверни материали за секта, трафик на деца, мен даже ме е гнус да го повтарям", подчерта тя.

По думите на жената очевидно са "засегнати много здраво нечии интереси" - интереси на хора, които се занимават с трафик, с каналджийство, с дърводобив и ловджии.

Спорове за дейността на организацията има повече от 5 години - когато придобиват собствеността на хижата.

Подавани са множество сигнали от момента, в който тя спря да функционира като хижа. Как е продължен пътят на тези сигнали, остава неизвестно.

Ивайло Калушев е собственик на хижа "Петрохан".

