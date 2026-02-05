Рецидивист, осъждан 5 пъти за дрога, остава в ареста, хванаха го пак с канабис

Рецидивист, осъждан 5 пъти за дрога, остава в ареста след като го хванаха пак с канабис. Мярка за неотклонение „Задържане под стража" по отношение на 33- годишен кюстендилец, обвиняем за държане коноп (марихуана), определи Районен съд Кюстендил. Съдът уважи исканeто направено от Районна прокуратура Кюстендил за вземане на най – тежката мярка за неотклонение. Защитата и обвиняемият пледираха за по- лека мярка за неотклонение.

Е. Х. е привлечен като обвиняем за това, че на 02.02.2026 г., на пл. „Априлско въстание", е държал коноп (марихуана). За посоченото престъпление е предвидено наказание „лишаване от свобода" за срок от 1 до 6 години и глоба от две хиляди до десет хиляди лева.

В хода на досъдебното производство до момента са събрани доказателства, от които може да се направи обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към деянието. В тази насока са и показанията на свидетелите, които са очевидци на деянието – видели са как обвиняемият държи в ръцете си наркотично вещество и след това го изхвърля. Съдът намира, че е налице опасност обвиняемият да извърши престъпление. Това следва от обремененото му съдебно минало, което се установява от приложената по делото справка за съдимост – осъждан е шест пъти, пет от които за престъпления, свързани с наркотични вещества. Свидетел е дал показания в досъдебното производство, че обвиняемият е опитал да му въздейства непосредствено след извършване на деянието, да даде неверни показания, за да „поеме вината му". Следователно опасността от извършване на престъпление от страна на обвиняемия е реална и непосредствена, пише в мотивите на съдия Тихомир Рачев.

Според съда е налице и опасност обвиняемият да се укрие. Той е търпял множество пъти ефективно наказание „лишаване от свобода", като опасността да търпи ново такова, а и тежестта на предвидената в закона санкция, биха могли да го мотивират да се укрие, за да избегне наказанието. Освен това обвиняемият не е трудово ангажиран по постоянен трудов договор. Съдът счита, че в настоящия случай за момента единствената подходяща мярка за неотклонение е „Задържане под стража".

Определението на Районен съд Кюстендил може да се обжалва пред Окръжен съд Кюстендил.