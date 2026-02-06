Бившият зам.-шеф на Генщаба Румен Цоков, оправдан за взривовете в Челопечене, осъди прокуратурата

Той поиска 110 хил. лв., но Софийският апелативен съд му присъди 70 хил.

Виновни няма 18 г. след верижните взривове в поделението, нанесли щети за 7,5 млн. лв. на 2200 сгради и летище София

70 хил. лева обезщетение трябва да получи от прокуратурата ген.-лейтенант Румен Цоков, бивш заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия.

Това реши преди дни Софийският апелативен съд на втора инстанция по делото, което пенсионираният вече военен заведе, след като бе оправдан за взривовете в поделението в Челопечене преди 18 години.

Исковата молба бе за 110 хил. лв. обезщетение за причинени неимущесвени вреди в резултат на повдигнатото му обвинение, по което е оправдан. На първа инстанция Софийският градски съд определи 80 хил. лв., а на втора сумата бе намалена с 10 хил., като решението не е окончателно и може да се обжалва пред ВКС.

Безпрецедентните верижни взривове в поделение 18 250 в Челопечене започват на 3 юли 2008 г. около 6,30 ч. Най-интензивни са в първия час, а след това още няколко дни в района периодично се чуват гърмежи. ГЕН.-ЛЕЙТЕНАНТ РУМЕН ЦОКОВ

В поделението се съхраняват излишни за въоръжените сили боеприпаси,

които подлежат на утилизация - взривовете са тръгнали от един от складовете. Има два цеха за разглобяване на боеприпаси и извличане на взривни вещества и прилежащите към тях складове.

Общо в поделението е имало над 1500 т различни боеприпаси. Експлозиите са със значителна мощност и се разпространяват ударно, като въздушните вълни разрушават поделението и причиняват повреди на над 2200 сгради.

Избити са прозорци и врати на къщи, стопански гради, училища в Челопечене, Кремиковци, Враждебна, Чепинци и други населени места и квартали на София.

Щети има и по сгради на столичното летище, то е затворено и полетите са пренасочени. Стойността им се изчислява на обща стойност около 7,5 млн. лв. За щастие, жертви няма. Пазачите на обекта се евакуирали още при първите експлозии. Двама са ранени от счупени стъкла, а един човек е обгазен и са приети за кратко в болница.

С помощта на чужди военни специалисти и Министерството на отбраната в района е извършено дълбочинно прочистване, което отнема 3 г. Това е една от причините разследването да се забави. На място пристигат военни, пожарни, линейки. СНИМКИ: “24 ЧАСА”

На 13 март 2014 г. Военноокръжната прокуратура - София, внесe в Софийския военен съд обвинителен акт срещу бившите офицери от Българската армия - о.р. майор Мирослав Митов - командир на поделение 18 250 - Челопечене , о.р. полк. Димитър Петров - началник на щаба на бригада "Логистика", и о.р. генерал-лейтенант Румен Цоков - зам.-началник на Генералния щаб на Българската армия по ресурсите.

След това обвинението е прецизирано и две години по-късно Военноокръжната прокуратура повторно внася в Софийския военен съд обвинителен акт от 467 страници срещу тримата.

Ген. Цоков е обвинен, че за времето от 1 юни 2006 до 3 юли 2008 г. като зам.-началник на Генералния щаб по ресурсите не е изпълнил задължения по служба, произтичащи от длъжностната му характеристика, за контрол по правилното съхранение на боеприпасите в поделението.

Тримата са допуснали значителни количества взривни вещества и боеприпаси да не бъдат унищожени и да бъдат неправилно съхранявани на територията на поделението и от това са настъпили вреди за 7 255 807 лв.

Наказателният процес продължава до септември 2018 г., като са разпитани над 160 свидетели и са изслушани над 10 експертизи.

На първа инстанция тримата са оправдани,

но прокуратурата протестира.

Военноапелативният съд потвърждава изцяло оправдателната присъда на първата инстанция. След това и ВКС я потвърждава и през септември 2021 г. ген. Цоков и другите двама са оправдани окончателно.

Върховните съдии се позовават на комплексна експертиза на 7 вещи лица, които не допускат възможността за самозапалване вследствие на овлажняване на боеприпаси и пиpотехнически смеси в складираните изделия, тъй кaтo пpи овлажняване или намокряне кoмпoнeнтитe не могат да влязат в eкзoтepмичнa химична реакция c отделяне на голямо количество топлина без наличието на допълнителен начален импулс. По-късно пожарът се гаси и със самолети.

Всичко това кара експертите да твърдят, че "caмoзaпaлвaнeтo" може да се осъществи чрез външна намеса (целенасочена човешка дейност), но не и случайно.

След оправдаването ген. Цоков завежда дело срещу прокуратурата с искане за обезщетение. Твърди, че е бил много разстроен психически и притеснен. Питал защо съдят него, като той нямал функционално и пряко отношение към инцидента. Винаги бил акуратен, стриктен, за пример още от офицерското училище. Бил е лидер, откроявал се над масата и изведнъж него, един от най-примерните, го срутили и взели за изкупителна жертва.

Свидетели разказват пред съда, че от ведър и контактен, отворен за приятели и семейство и колеги човек изведнъж се превърнал в затворен, раздразнителен, избягвал контакти, чувствал се унизен и омерзен. Появили се и здравословни проблеми, получил инсулт и се лекувал във Военна болница. Искали да го лекуват в чужбина, но той имал забрана да напуска страната.

Преди обвинението приятелите му звънели непрекъснато за съдействие. След това започнали да странят от него, да се правят, че не го познават, което много му тежало.

Било му мъчно, станал затворен и притеснителен

Притеснявал се, че ще бъде несправедливо осъден, уронени били честта и достойнството му.

Накърнен бил и професионалният му авторитет като заемащ висша военна длъжност - заместник-началник на Генералния щаб по ресурсите. Предявили му и претенция за 7 млн. лв. за материални щети, което било за него непосилна сума. Когато му повдигнали обвинението, бил на 60 г. Кариерата му на висш военен била напълно унищожена. Бил принуден да подаде оставка, а след това му били прерязани всички пътища за връщане отново на работа в армията.

Производството е продължило 7 години, 7 месеца и 7 дни. Съдът прецени, че 70 хил. лв. са адекватна сума за обезщетение за претърпените морални вреди.

Другият обвиняем по делото - о.р. полк. Димитър Петров, който бе началник-щаб на бригада "Логистика", на втора инстанция осъди прокуратурата за обезщетение от 50 хил. лв.