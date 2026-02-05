Иво Калушев водил малкия Леон в Непал за две седмици, детето живеело месеци наред в хижата "Петрохан"

Иво Калушев попада в полезрението на прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенцията за закрила на детето през юни 2024 г.

Тогава бабата и дядото на 8-годишно към онзи момент момче на име Леон подават сигнал до институциите, че детето вместо при майка си и баща си живее при при т.нар. рейнджъри в хижа "Петрохан".

Нещо повече, в началото на декември 2023 г. то пътувало с тях в Непал или Тибет с пълномощно, подписано от двамата му родители. Баща му нямал представа за целта на пътуването, нито за какъв период от време е пълномощното, нито кой го е финансирал, защото семейството нямало такива възможности. Това твърдят бабата и дядото, които са родители на майката на момчето.

Ден след като подават сигнала, те го оттеглят. Твърдят, че се събрали и обсъдили ситуацията с всички замесени лица и семейството на дъщеря си. Така стигнали до извода, че не съществуват рискове за живота, здравето и образованието на внука им, както и че няма противоправно поведение на никое от посочените в сигнала.

Всичко обаче започнало през октомври 2023 г., когато майката на детето казала на своите родители, че е отписала момчето от държавното училище в центъра на София и го е записала в частно. То било лицензирано, а детето щяло да живее с рейнджъри, които "били прекрасни хора" и "щели да го учат на полезни неща" в хижа "Петрохан".

Те се поинтересували за причината и тя отговорила, че първия учебен ден момченцето, което било втори клас, се обляло в сълзи, защото в училището имало полицейско присъствие. В резултат на това следващите дни то не могло да се съсредоточи върху домашните.

На бабата и дядото им се видяло странно, че 7-годишно дете ще живее далеч от родителите си, в хижа в планината, но помислили, че ще е съвсем за кратко.

Контактът им с внука им обаче бил прекъснат. За осем месеца - от октомври 2023 до юни 2024, те го видели само два пъти и то съвсем случайно.

Първият път бил на 19 октомври 2023 г., когато дядото със свой приятел бил на риболов в Лозенец. Тогава майката се обадила на баща си и му казала, че внукът му е наблизо в село Кости, където рейнджърите имали база. Дядото веднага се обадил на мъж на име Ивайло, който обаче бил зает с организационни въпроси. След няколко часа дядото пак се обадил. Тогава Иво му казал, че децата ще имат нощно къпане в морето. Много трудно той организирал срещата за 10 часа следващия ден. Тогава Леон пристигнал с още две момчета. Едното на 12 г., а другото на 16-17 г.

Следващата среща била на бабата през декември 2023 г. Тогава Леон се държал странно и агресивно спрямо нея. Тя научила, че детото е пропуснало рождения ден на братчето си, на баща си, а на собствения си, на Коледа, все било в хижата.