Заведение се запали на плажа в Слънчев бряг (Видео)

Пожар гори в заведение в курорта Слънчев бряг. Заведението се намира на пясъчната ивица.

Обектът е от дървена конструкция.

Охранител на близка до горящото заведение дискотека в Слънчев бряг е подал сигнал за пожара около 16:10 часа, казаха за БТА от Областната дирекция на МВР-Бургас.

По първоначална информация плажното заведение не е работело по време на инцидента. На място са екипи на пожарната и полицията. Към момента няма данни за пострадали хора.

Причините за пожара тепърва ще се изясняват. Сред версиите са късо съединение или умишлен палеж. Проверява се и дали обектът е застрахован.