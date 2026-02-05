Заведение се запали на плажа в Слънчев бряг (Видео)

Пожар гори в заведение в курорта Слънчев бряг. Заведението се намира на пясъчната ивица.
Обектът е от дървена конструкция.
Охранител на близка до горящото заведение дискотека в Слънчев бряг е подал сигнал за пожара около 16:10 часа, казаха за БТА от Областната дирекция на МВР-Бургас.
По първоначална информация плажното заведение не е работело по време на инцидента. На място са екипи на пожарната и полицията. Към момента няма данни за пострадали хора.
Причините за пожара тепърва ще се изясняват. Сред версиите са късо съединение или умишлен палеж. Проверява се и дали обектът е застрахован.
