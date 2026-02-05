ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заведение се запали на плажа в Слънчев бряг (Видео)

3240
Заведение се запали на плажа в Слънчев бряг СНИМКА: Фейсбук/Nikolai Nikolaev

Пожар гори в заведение в курорта Слънчев бряг. Заведението се намира на пясъчната ивица.

Обектът е от дървена конструкция.

Охранител на близка до горящото заведение дискотека в Слънчев бряг е подал сигнал за пожара около 16:10 часа, казаха за БТА от Областната дирекция на МВР-Бургас.

По първоначална информация плажното заведение не е работело по време на инцидента. На място са екипи на пожарната и полицията. Към момента няма данни за пострадали хора.

Причините за пожара тепърва ще се изясняват. Сред версиите са късо съединение или умишлен палеж. Проверява се и дали обектът е застрахован.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Заведение се запали на плажа в Слънчев бряг СНИМКА: Фейсбук/Nikolai Nikolaev

Бар на плажа пред Лазар!

Публикувахте от Nikolai Nikolaev в Четвъртък, 5 февруари 2026 г.

Публикувахте от Nikolai Nikolaev в Четвъртък, 5 февруари 2026 г.

