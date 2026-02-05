ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жената на наръган при меле в Асеновград: Стефан даже не разбра, че е мушнат 2 пъти

Никола Михайлов

Подсъдимият Ибрям Шекерджи в съдебната зала. Снимка: Никола Михайлов

Животоспасяващата операция на мъжа продължила 6 часа, после тя го хранила със сламка

Дженгиз дойде с една желязна тръба от чешма в ръката, удари Стефан 2 пъти в гърба и той падна. После стана и почна да бяга. Ибрям тръгна след него и в едно ъгълче го намушка 2 пъти с ножа. Стефан ми вика: "Много кръв ми тече от корема". Даже не беше разбрал, че е мушнат 2 пъти. 

Това разказа пред Окръжния съд в Пловдив Тинка Петрова, жена на Стефан Асенов, който пострада при пиянско меле в Асеновград. Жената беше разпитана като свидетел по делото срещу съседа им Ибрям Шекерджи, обвинен в опит за умишлено убийство.  

Боят станал на 11 август 2023 г. Шекерджи живеел със сина си Дженгиз, а в съседната къща - Стефан, брат му Радко и семействата им. Двете фамилии били в добри отношения през годините. На посочената дата на улицата пред домовете им имало сватба. Според обвинението под въздействието на алкохол на мястото избухнало меле, при което Стефан е бил намушкан. 

"Бяхме на една масичка отвън, да гледаме сватбата. Със Стефан, девера Радко и жена му Мария. Ние взехме по едно кафенце и водичка, деверът - едно патронче ракийка. Кочо (така е познат Ибрям Шекерджи в махалата - б.а.) играеше кючек на сватбата. Радко и той, близо бяха един до друг", спомня си Тинка Петрова. По думите ѝ обаче в един момент Шекерджи, който бил без блуза и се виждало, че носи нож, приближил се до тяхната маса, забил го и казал на Асенов: "С брат ти много бой ще ядете". След това се дошъл синът му с тръбата. 

Когато съседът намушкал Стефан Асенов, жена му му помогнала да се скрие в къщата на брат му. Излезли отново навън обаче, за да чакат линейка. "В безсъзнание, в шоковете беше. И ми казаха от линейките: "Стефан умря". 6 часа продължи операцията", разказа Петрова. Мъжът ѝ бил откаран в асеновградската болница, тъй като нямало да издържи до Пловдив. След операцията мъжът останал 20-ина дни в здравното заведение, а после имал нужда от постоянна помощ и жена му го гледала. "Не можеше да си хапва. Един месец само супичка със сламка", каза тя. 

Делото продължава с разпит на още свидетели и вещи лица. 

Подсъдимият Ибрям Шекерджи в съдебната зала.

