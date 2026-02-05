Откриха пет вида наркотици в дома на мъж във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Задържан е 40-годишен мъж, в чийто дом са открити пет вида наркотици, съобщиха от дирекцията на полицията във Варна. При акцията са намерени метамфетамин, марихуана, кокаин, фентанил и екстази.

Мъжът е задържан в район „Младост“, непосредствено след сделка с наркотици. Арестуваният е криминално проявен.

Случаят се разследва.

Преди два дни, отново по време на сделка, във Варна бе задържан 27-годишен мъж, а в дома му бяха намерени 20 хиляди евро, кокаин, над 300 грама матамфетамин и 980 грама марихуана, пише БТА.