ЕЦБ взе единодушно решение да запази без промяна т...

Откриха пет вида наркотици в дома на мъж във Варна

1792
Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Задържан е 40-годишен мъж, в чийто дом са открити пет вида наркотици, съобщиха от дирекцията на полицията във Варна. При акцията са намерени метамфетамин, марихуана, кокаин, фентанил и екстази.

Мъжът е задържан в район „Младост“, непосредствено след сделка с наркотици. Арестуваният е криминално проявен.

Случаят се разследва. 

Преди два дни, отново по време на сделка, във Варна бе задържан 27-годишен мъж, а в дома му бяха намерени 20 хиляди евро, кокаин, над 300 грама матамфетамин и 980 грама марихуана, пише БТА.

Полиция

