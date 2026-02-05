Атанас Зафиров: Ако правителството не беше подало оставка, БСП нямаше да иска да ме сменя

След компромиса за смяна на Киселова с Назарян, очаквал в управлянието да започне разговор за зам.-министрите, но до там така и не стигнали

Ако правителството не беше подало оставка, в БСП нямаше да искат оставката на лидера си Атанас Зафиров, смята самият той. Той е начело на партията от по-малко от година, а сега предстои да бъде сменен преди парламентарните избори.

Това искане дойде от някои мои другари, които също участваха във взимането на решенията досега. Чакам да чуя мотивите им и да има дебат. Ако бяхме продължили участието си в управлеието, със сигурност на дневен ред нямаше да стои темата за смяна на председателя. Националният съвет даде положителна оценка за участието на нашите министри и вицепремиер в управлението, каза Зафиров пред bTV. Един от аргументите на противниците му е престъване на партийни решения - участие на левицата в управление с ГЕРБ и ДПС.

През уикенда левицата ще има конгрес, който ще реши да бъде ли свален Зафиров. Ако това стане, ще има избор на нов председател. Самият Зафиров няма да се кандидатира отново за лидер, ако бъде отстранен, защото това би означавало, че е загубил доверието на другарите си. Миналата седмица той вече заяви, че няма да участва в следващите листи.

Спорът не беше да има ли конгрес, а за тайминга. Продължавам да поддържам тезата, че този конгрес щеше да е много по-полезен след изборите, а сега след тях може да се наложи отново да се прави такъв, а той е скъпо удоволствие, трудно да се организира. Докато другите партии вече се готвят за предизборна кампания, ние правим конгрес. Единственият смисъл на този конгрес сега е да се смени председателя, обясни още вицепремиерът в оставка.

Кандидатите за председател вече са над десет, което според него може да доведе до това след конгреса партията да излезе още по-разединена отколкото преди. И в това състояние да трябва да започне да реди листи.

Смяната на шефката на парламента от БСП Наталия Киселова Зафиров определи като "компромис". Очаквах да стартира следващия етап - разговора за втория ешелон във властта. тигнах ме до министри и заместник-минитри, но втория ешелон някак си остана назад, разказа той.

Отрече социалистите вече да са започнали разговори за това Илияна Йотова да бъде кандидата за президент на БСП, но призна, че е възможно. Сега обаче Йотова била заета с процедурата по избор на служебен премиер.