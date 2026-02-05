Иззеха 250 кг. овча лой без документи на Капитан Андреево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съвместно със служители на Агенция „Митници“, иззеха 250 килограма стоки от животински произход (овча лой) при проверка на автобус, влизащ в страната през Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, съобщи на интернет-страницата си БАБХ.

Вчера на пункта е проверен автобус с турска регистрация, пристигнал за влизане в България. В хода на митническия контрол е установено, че в превозното средство се транспортират стоки от животински произход без необходимите документи. Уведомени са служителите на БАБХ, а при извършената инспекция са установени 250 кг. овча лой. Съставен е протокол за изземане.

Съгласно действащото законодателство, конфискуваните продукти ще бъдат унищожени, уточняват от БАБХ.

Превозване на 400 кг. овча лой без необходимите документи бе установено на пункта преди този случай в турски автобус в началото на третата седмица на януари.