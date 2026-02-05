ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лавина затрупа двама в Доломитите в Италия

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22231862 www.24chasa.bg

Иззеха 250 кг. овча лой без документи на Капитан Андреево

784
Иззеха 250 кг. овча лой без документи Снимка: БАБХ

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съвместно със служители на Агенция „Митници“, иззеха 250 килограма стоки от животински произход (овча лой) при проверка на автобус, влизащ в страната през Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, съобщи на интернет-страницата си БАБХ.

Вчера на пункта е проверен автобус с турска регистрация, пристигнал за влизане в България. В хода на митническия контрол е установено, че в превозното средство се транспортират стоки от животински произход без необходимите документи. Уведомени са служителите на БАБХ, а при извършената инспекция са установени 250 кг. овча лой. Съставен е протокол за изземане.

Съгласно действащото законодателство, конфискуваните продукти ще бъдат унищожени, уточняват от БАБХ.

Превозване на 400 кг. овча лой без необходимите документи бе установено на пункта преди този случай в турски автобус в началото на третата седмица на януари.

Иззеха 250 кг. овча лой без документи Снимка: БАБХ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича