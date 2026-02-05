ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението край Баните, блокирано от свлачище

2464
Свлачище Снимка: Архив

Възстановено е движението по път III-863 Соколовци - Момчиловци - Баните в участъка между с. Малка Арда и с. Баните.

Трафикът се осъществява в една лента с повишено внимание. Участъкът е сигнализира с пътни знаци, съобщиха от АПИ.

По-рано за активирало се свлачище бе затворен пътят от Смолян към Баните. Сигналът за свлечена земна маса върху двете ленти за движение е подаден около 6:00 часа тази сутрин. Свлачището се намира малко след село Малка Арда в посока Баните.

От ОПУ допълниха, че на много места по републиканската пътна мрежа в област Смолян има паднали камъни. Те се разчистват своевременно от пътноподдържащата фирма. От ОПУ отправят апел към водачите да шофират с повишено внимание.

