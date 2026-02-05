Съдът остави в ареста Анита от Свищов, убивала садистично животни в порно клипове

Районният съд в Свищов наложи мярка задържане под стража на 53-годишната Анита Вачкова, която заедно с мъжа си Детелин садистично измъчвали животни, заснемали зверствата и продавали клиповете в затворени канали в Телеграм.

Днес при закрити врата се гледат мерките им за неотклонение. Те са подведени под отговорност, че са убивали беззащитните същества с особена жестокост и по особено мъчителен за животните начин, както и за разпространение на порнографски материали.

След анализ на събраните по досъдебното производство доказателства съдът прие, че е налице обосновано предположение, че обвиняемата е извършила престъпленията, за които ѝ е повдигнато обвинение.

Съдът намира, че съществува реална опасност обвиняемата да се укрие или да извърши друго престъпление, като отчита продължителния период на инкриминираните деяния и високата им степен на обществена опасност. Налице е и опасност от възпрепятстване на разследването, включително чрез въздействие върху лица, на които са известни факти, относими към предмета на делото, посочват в мотивите.

С оглед на събраните доказателства, характера и обществената опасност на престъпленията, данните за личността и семейното положение на обвиняемата, съдът прие, че са налице законовите предпоставки за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Съдът счете, че целите на мярката по чл. 57 от НПК могат да бъдат постигнати единствено чрез мярка за неотклонение „задържане под стража".

Определението подлежи на обжалване и протест в тридневен срок от днес пред Окръжен съд – Велико Търново. В случай на постъпила жалба или протест делото е насрочено за 12.02.2026 г. от 14:30 часа.