Хванаха фалшива стотачка евро на бензиностанция в Добрич

„С фалшива банкнота от 100 евро гражданин се е опитал да плати на бензиностанция в Добрич. Нарушителят не е установен", съобщи директорът на Областната дирекция на МВР – Добрич, старши комисар Красимир Манолов се на заседанието на Областния център по механизма за координация, наблюдение и контрол във връзка с въвеждането на еврото. Той припомни за по-стар случай с опит да бъде пласирана неистинска банкнота от 50 евро. Нарушителят е установен, той се е опитал да плати в няколко супермаркета и бензиностанция.

Над 30 проверки са извършили от Комисията за защитата на потребителите – район Варна, в рамките на една седмица за необосновано вдигане на цените, посочи неин представител. Нарушения са констатирани в два обекта – аптека на територията на област Варна и хранителен магазин в Добрич. Според обобщената информация за шест области - Варна, Добрич, Шумен, Разград, Русе и Силистра, които са в обхвата на териториалната дирекция на НАП – Варна, до 31 януари са съставени 67 акта за установени нарушения и са издадени 16 наказателни постановления. Общият размер на глобите е 51 739 евро. Издадено е и едно предписание.. От регионалното поделение в Добрич на „Български пощи" посочиха, че няма постъпили оплаквания, рекламации, жалби и сигнали.

От община Крушари заявиха, че са провели работна среща с кметовете и кметските наместници по населени места, като не е съобщено за нарушения по места.

Румен Русев, главен секретар на областната администрация в Добрич, отново призова общините да са активна страна в запознаването на по-възрастните хора и уязвими групи в населените места с еврото и с разпознаването на банкнотите.