Потвърдиха присъдата на признат за виновен за катастрофа с 3 жертви край Чирпан

Апелативният съд в Пловдив потвърди присъда за лишаване от свобода за В.Т., признат за виновен от Окръжния съд в Стара Загора, че на 1 април 2022 г. при управление на лек автомобил по непредпазливост е причинил смъртта на трима души и средна телесна повреда на други две лица. Той е лишен и от право да управлява моторно превозно средство за 6 години, съобщиха от съда.

Присъдата е обжалвана пред Апелативния съд от защитника на подсъдимия и от частните обвинители. Апелативният съд прецени, че жалбите са неоснователни. Пред Окръжния съд делото е протекло със съкратено съдебно следствие, като подсъдимият е признал фактите в обвинителния акт, пише БТА. Поради това наказанието му, което първоначално е определено на 7 години и 6 месеца е намалено с 1/3, съгласно задължителното изискване на закона в тези случаи. Така В.Т. ще следва да изтърпи ефективно 5 години лишаване от свобода, посочват от съда.

На 1 април 2022 г. . подсъдимият В. Т. пътувал с аудито на баща си по пътя между град Чирпан и село Зетьово. По същия път и в същата посока се движили пеша група от седем деца и младежи – на възраст от 12 до 19 години. В същото време в обратна посока със скорост от 95 км/ч, по низходящ наклон на пътя, се движел лек автомобил „Форд Фокус“, управляван от пострадалия Г. Д. На предната дясна седалка до него пътувала пострадалата Я. С. При забелязване на групата пешеходци подсъдимият В. Т. предприел маневра заобикаляне и автомобилът му навлязъл в насрещната пътна лента. Преди маневрата той не намалил скоростта от 108 км/ч, с която се движел. Настъпил сблъсък между двете коли. Водачът Г. Д. починал на място. Неговата спътница била тежко ранена и починала на 11 април 2022 г. След сблъсъка аудито ударило трима от пешеходците. Първите две момчета били тежко ранени, а 13-годишно момиче починало на място, припомнят от Апелативния съд в Пловдив.

При определяне на наказателната отговорност на подсъдимия В. Т. Окръжният съд правилно е приел превес на смекчаващите над отегчаващите отговорността обстоятелства. Подсъдимият е с чисто съдебно минало, на млада възраст е – бил е на 21 години към датата на инцидента Той е личност с ниска степен на обществена опасност и поради добрите му характеристични данни – същият е студент, работи. Непосредствено след инцидента е потърсил помощ, като се е обадил на тел. 112, което обстоятелство също облекчава наказателната му отговорност. Правилно Окръжният съд е определил наказание в размер на 7 години и 6 месеца, което след редукцията с 1/3 е намалено на 5 години лишаване от свобода.

Решението на Пловдивския апелативен съд не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд, посочват още от институцията.

В края на януари шофьор на автобус, причинил катастрофа с четирима загинали и петима ранени бе признат за виновен от Окръжен съд – Велико Търново и бе осъден на 6 години лишаване от свобода, както и лишен от право да управлява моторно превозно средство за същия срок.