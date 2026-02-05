И Детелин с порно клиповете с изтезания на животни остава под стража

Съдът в Свищов определи "задържане под стража" и за Детелин Аврамов, който заедно с жена си Анита, измъчвал животни, заснемал зверствата и продавал клиповете в затворени канали в Телеграм.

Днес при закрити врата се гледат мерките за неотклонение на двойката садисти. Те са подведени под отговорност, че повече от 10 г. са убивали кучета, котки, зайци, птици и дори риби с особена жестокост и по особено мъчителен за животните начин, както и за разпространение на порнографски материали. Обвиняемият твърдял пред адвоката си, че е спрял да снима извратените видеа от 2023 г. и дори след разкриването на случая с изтезания на животни в Перник м.г. изгорили част от атрибутите и заснетите материали.

Съдът намира, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие, предвид обстоятелството, че не разполага с постоянна трудова заетост, както и да извърши друго престъпление с оглед на продължителния период на инкриминираните деяния и високата им степен на обществена опасност. Налице е и опасност от възпрепятстване на разследването, включително чрез въздействие върху лица, на които са известни факти, относими към предмета на делото.

При определяне на мярката за неотклонение съдът взе предвид степента на обществена опасност на престъпленията, доказателствата по делото, здравословното състояние, семейното положение, професията, възрастта и други данни за личността на обвиняемия, посочват от пресцентъра на съда.

Определението подлежи на обжалване и протест в тридневен срок от днес пред Окръжен съд – Велико Търново. В случай на постъпила жалба или протест делото е насрочено за 12.02.2026 г. от 15:00 часа.