ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Таков: БСП ще влезе в парламента, не сме се п...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22232185 www.24chasa.bg

Сайтът с видеа от гинекологичен кабинет в София не е български и се плащало с криптовалута

5416
Говорителят на районна прокуратура Николай Николаев Снимка: Георги Палейков

Сайтът, на който са се качвали видеата, заснети в гинекологичен кабинет в София, не е български и е бил с платен достъп, като се е плащало с криптовалута, каза говорителят на Софийската районна прокуратура (СРП) прокурор Николай Николаев за БТА. 

Той допълни, че IP адресите на потребителя, качил материалите на сайта, са извън България – по-точно в страна извън Европейския съюз. Подозираме, че може да става въпрос за хакерска атака. Имаме данни за връзка и със случая в Бургас, каза още прокурор Николаев. 

Полицията е задържала едно медицинско лице. Нямаме доказателства, че той е разпространявал материалите. Изследваме данните, с които разполагаме, каза още Николаев. 

По неговите думи разследващите са претърсили осем адреса и са иззели една стандартна охранителна камера, компютър и мобилен телефон и престои да бъдат изследвани. 

СРП се самосезира след информация, оповестена в медиите, относно видеа, разпространявани в сайтове за възрастни, заснети в гинекологичен кабинет в столицата. По случая се води разследване за това, че в неустановена дата в периода от 1 януари тази година до 4 февруари в София е разпространяван порнографски материал чрез информационни или съобщителни технологии.

Говорителят на районна прокуратура Николай Николаев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича