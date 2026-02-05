Спор в парламента: Има ли турски партии в България

Това, което се случва в тази зала, е битка за брой депутатски места, съжали Костадин Ангелов

Спор дали в парламента на България има турски партии подгря страстите 9 часа след началото на работния ден за депутатите.

След като по-рано днес лидерът на ПП Асен Василев чете час и 20 мин резултати от секции във Великобритания, Георги Хрисимиров от "Възраждане" реши да следва примера му и започна да чете секциите в Турция и гласовете от тях. И повтаряше: "ПП-ДБ, МЕЧ, "Величие" и турските партии искат да запазят гласовете на ..."

Водещият заседанието Костадин Ангелов му напомни, че максималното му време за изказване е 80 мин и "няма нужда да бърза". А Хрисимиров каза, че не чете всички гласове, а "само за турските партии, защото там са 90% от гласовете". За около половин час депутатът от "Възраждане" успя да обобщи данните от около 100 секции. От Турция се вкарват между 4 и 9 народни представители в българския парламент, това няма как да го позволим, каза Хрисимиров.

На 27-мата минута окапа, иронизира Василев. После каза, че е гледал сайта на "Възраждане", където пише: "правото на глас е основата на нашата свобода". "Съгласен съм с вас, пише го и в конституцията: "гражданите на България имат всички права и задължения". Искаме да запазим гласовете не само на секциите, които прочетохте, а на всички български граждани, където и да са по света. Това ни отличава от фашистките режими. Ако искате да дискриминирате българските граждани на база на това къде живеят и за кого гласуват, това е основата на фашизма. Показахте истинското си лице", каза лидерът на ПП.

Независимият депутат Мюмюн Мюмюн бе много емоционален и също отбеляза, че депутатът от "Възраждане" не могъл да издържи много е. Мюмюн попита кои са турските партии - на коя небългарска партия съм член аз, ядоса се той. "Членувам в една партия и е ясно откъде е тръгнала - ДПС е партията, която представлява всички тези хора, сега че има вътрешно партиен проблем АПД - ДПС, ние сами ще го решим. Вие, г-н Иванов, колко пъти сте ходили в Турция да искате подкрепа, колко пъти сте били в тези градове? Аз съм ходил, и колеги, и общински съветници са били там. Тези хора ще гласуват, дали тук или там. Грешна ви е политиката, вие сте чао", заяви депутатът.

В първата от 8 заявени процедури, Танер Али от АПС поиска Костадинов да накаже Хрисимиров заради пренебрегването на конституцията и думите, че в България съществуват турски партии. "В България има само български партии. Ако аз извадя списък за Македония, Молдова, Косово и др., и там щях да видя, че само за руски партии се гласува в тези секции. Нека не се делим на турски и руски партии, знаем вие каква сте", обърна се той към "Възраждане". Не се месете в делата на другите български партии в българския парламент,

Аз руски не знам, заяви Хрисимиров.

Процедура поиска и Александър Иванов от ГЕРБ, който по-рано се възмути от дългата реч на Василев. ПП-ДБ и Възраждане злоупотребяват с правата си и загубихме още време в четене на протоколи, гневен бе той. И поиска от зам.-шефа на НС това да не става практика. Както и да напомня на говорещите, че в ЕС избирателно право имат всички над 18 г., живели на територията на съюза 3 месеца. Асен Василев не е оригинален, завърши той във връзка с хвалбите на лидера на ПП и критиките му към отговора на "Възраждане".

Неправилно сте се молили, затова не сте бил чут, реагира Ангелов на призива да не се прекалява с процедурите и времето за изказвания.

А Манол Пейков от ПП попита Ангелов има ли в България турски партии, защото не е направил забележка на Хрисимиров, а той го е повторил няколко пъти. "Това, което господинът се опита да направи в 27-минутното си изказване, е разделение, това е untermencsh, заяви той. Едва ли не колегата му призовал българите във Великобритания да се откажат да гласуват, защото за един техен глас идвали 3 турски. Това е опит за превръщане в полухора, заподозря той. "Чува се "Белене", към което редовно призовават моите пишман-колеги от "Възраждане". Това е тяхната идеология, каза още той

"Народният представител Хрисимиров от парламентарната трибуна не каза, че партиите в българския парламент са турски партии. Той говори за турските партии, ако някой се припознава, или се обижда, аз по никакъв начин не мога...", започна да обяснява зам.-шефът на парламента, но бе прекъснат от подсвирквания.

"Разбирах, че градусът на напрежението е висок, но за да прекъсна народен представител, който се изказва, в думите му трябва да има ясна квалификация или обида. такава няма. Старая се да се държа равно отдалечено от всички ПГ. Моля да успокоите напрежението", настоя Ангелов.

Хрисимиров настоя, че не отказвал хората да гласуват, а просто ги мобилизирал, защото във Великобритания и САЩ се виждал спад, за разлика от гласовете в Турция.

Елисавета Белобрадова от ДБ цитира депутата от "Възраждане": еди коя си секция от Бурса гласували 395 граждани, от тях 394 гласа за турските партии". Ако човек подходи езиково ще разбере, че става въпрос , че български граждани са гласували за турски партии, настоя тя. Ако приемем, че не сте разбрал, означава да подценя вашата интелигентност, вметна депутатката.

Ангелов заподоздря, че "се търси изостряне на напрежението". "В определението турска партия не намирам нищо обидно. Ако трябва да прекъсвам всеки народен представител, който използва определение по начина, по който го разбира, или по който е написано в литературата, мога да ви дам да прочетете неща от проф. Искра Баева за турски бази в България. Не смятам, че написаното от български професори може да се счита за обида. Но считам за обида, когато се правят квалификации към народни представители. Не избирам една или друга група, която да толерирам. Няма да позволя сипене на политически аргументи с оглед на предизборната кампания", настоя Ангелов.

И Джейхан Ибрахимов го обвини, че е допуснал да се лее етническа омраза и етническо насъскване. Когато се говори за изборни секции в чужбина и Турция, това е срамен акт на политическа репресия и "Възраждане" е неговият най-шумен и безсрамен идеолог, това не е патриотизъм.

Аз съм етнически турчин и не ме е срам от моя произход, но благодаря на народния представител от "Възраждане" за голямата политическа реклама", каза Ибрямов.

"Ще се опитам да използвам трибуната, за да се извиня на всички български граждани, от всички етноси, от името на всички народни представители. Никой не заслужава за 3 мандата повече, или за няколко гласа повече да търпи това унижение. Това важи за всички. Правилникът за работата на НС важи за всички, унижението, което изпитват всички български граждани, независимо къде се намират, не го заслужават. Това, което се случва в тази зала, е битка за брой депутатски места", съжали Костадин Ангелов.

Цончо Ганев от "Възраждане" обяви, че не разбира защо "либералите от ПП-ДБ имат очи да говорят за фашизъм и твърдят, че казването "турски партии" е такова. "Когато казват, че "Възраждане" е руска партия, фашизъм ли е? Защитавате турски партии и турски гласове", продължи той, крещейки.

Поелата ръководството на заседанието Рая Назарян се обърна към всички народни представители. "Отнасяте се с нападки помежду си, неуважително към всички, чиито права твърдите, че защитавате. Да се концентрираме по текстовете и да спазваме правилата. Не ми крещете, проявете възпитание, какъв е този личен пример. Помолих всички без изключение" , каза председателят на парламента. И настоя да се прекрати със нападките, защото не водят до нищо конструктивно.

