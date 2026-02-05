Дърво размаза кола в центъра на Пловдив (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дебело парче се е стоварило върху лекия автомобил, като размерът му е по-голям от предния капак

Голямо дърво се скърши и премаза кола в центъра на Пловдив, съобщиха читатели на "24 часа".

Инцидентът е станал на ул. "Сан Стефано", в района на №48. Дебело парче дърво е паднало върху лек автомобил "Фолксваген", като размерът му е по-голям от целия преден капак. Материалните щети са сериозни. Към момента няма данни за пострадали.