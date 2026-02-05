ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дърво размаза кола в центъра на Пловдив (Снимки)

Никола Михайлов

Дървото е паднало точно върху паркирания на улицата автомобил.

Дебело парче се е стоварило върху лекия автомобил, като размерът му е по-голям от предния капак

Голямо дърво се скърши и премаза кола в центъра на Пловдив, съобщиха читатели на "24 часа". 

Инцидентът е станал на ул. "Сан Стефано", в района на №48. Дебело парче дърво е паднало върху лек автомобил "Фолксваген", като размерът му е по-голям от целия преден капак. Материалните щети са сериозни. Към момента няма данни за пострадали. 

На място са пристигнали служители на пожарната, които разчистват клоните, блокирали малката квартална уличка. Не е ясно каква е причината дървото да падне. 

Екип на пожарната е на мястото.
Екип на пожарната е на мястото. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Дървото е паднало точно върху паркирания на улицата автомобил.
Екип на пожарната е на мястото.

