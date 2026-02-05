Мъж осъди болница за 50 000 лв., ползвали спермата му за инвитро без да се е съгласил

Специализираната акушеро-гинекологична болница „Д-р Щерев" е осъдена да изплати 50 000 лв. обезщетение на мъж, чийто генетичен материал е бил използван за инвитро процедура без негово информирано писмено съгласие. Това постановява решение на Софийския апелативен съд от 30 януари, което не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Случаят е от май 2018 г.. По данни по делото мъжът, с инициали Л.П., по това време придружава болната си майка за лечение в София и търси съдействие от своя стара позната – лекарка с инициали М.Т., за организирането на операцията ѝ.

Паралелно с това Л.П. имал дългогодишна връзка с жена от Варна, с която живеели на семейни начала и безуспешно се опитвали да имат дете. Той споделил репродуктивните си проблеми с лекарката, която работела и в болница за асистирана репродукция. Тя му предложила да остави сперматозоиди за съхранение, като му разказала, че и самата тя има сходни трудности и е преминала през неуспешна инвитро процедура.

В лечебното заведение Л.П. подписал само декларация за замразяване, съхранение и размразяване на сперматозоиди, но не и съгласие за използването им в конкретна инвитро процедура или за анонимно даряване. По-късно става ясно, че именно с неговия генетичен материал лекарката се е подложила на асистирана репродукция, в резултат на която се ражда дете.

След операцията на майка си мъжът се прибрал в родния си град Кнежа, а около месец и половина по-късно получил съобщение от лекарката, че е направила инвитро процедура. Той ѝ пожелал успех, без да подозира, че е използван неговият генетичен материал. По-късно, в шестия месец от бременността, тя му изпратила ехографска снимка, а след раждането го поканила на кръщенето на детето.

Едва след въпрос от негова страна в какво качество е поканен, лекарката му признала, че той е биологичният баща.

По думите на Л.П. новината го шокирала дълбоко и му било нужно време, за да осмисли случилото се. В крайна сметка той решил да припознае детето, но паралелно с това завел съдебен иск за злоупотреба с генетичния му материал, който доведе до настоящото решение на апелативния съд.

Мъжът твърди, че няма как да се откаже от детето, защото възпитанието не му го позволява, освен това посочва, че е вярващ.

Софийския апелативен съд осъжда лечебното заведение да плати 50 000 лева обезщетение за неимуществени вреди на бащата. В хода на делото е установено, че представената декларация за "информирано съгласие" е подписана не от Л.П. и почерковата експертиза установява, че подписите са копия от подписите на лекарката М. Т. Самата бланка е за друг тип процедура – прехвърляне на яйцеклетка между две жени, а не за донорство на сперматозоиди, което представлява е тежко нарушение. Освен това лкарите и биолозите не са изпълнили задължението си да информират донора и да изискат конкретно съгласие за използване на материала.

Съдът отхвърля аргумента, че болницата не била длъжна да проверява "истинността" на документите, защото спорът не е дали болницата дължи формална проверка, а за спазване на нормативните изисквания за информирано съгласие и защита на репродуктивните права.

Съдът подчертава, че всеки човек има право да реши дали, кога и с кого да стане родител, а това е част от неприкосновения личен живот, защитен от Конституцията. Според съда Л. П. е поставен в обвързваща, необратима и нежелана връзка с майката на детето, свързана с отглеждането му, което за съда е форма на "принудително бащинство" в резултат на чуждо противоправно поведение.