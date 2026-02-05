Първите 10 дни на Йотова като президент: спринтира по 2 програми и кой седи до нея на консултациите

В петък италианският държавен глава Серджо Матарела приема българската си колежка, която работи успоредно по ангажименти на предшественика си и по поетите от нея като вице

С историчката от Софийския университет Надя Младенова, която камерите "уловиха" на срещите с партиите, са заедно почти 17 години

За 10 дни като президент Илияна Йотова проведе 10 срещи с потенциални кандидати за премиери и 5 с парламентарно представени сили.

И ако първите бяха на 4 очи, на консултациите с партиите на масата до нея седна част от екипа, с който тя ще работи на “Дондуков” 2.

Кои са хората, на които държавният глава гласува доверие да присъстват на разговорите?

Това са Надя Младенова, Цвета Тимева, Христо Алексиев и Силва Дюкенджиева.

С изключение на Младенова останалите трима новият президент наследи от предшественика си Румен Радев, за да завърши оставащата година от мандата. Все още

не е дала знаци дали ще прави структурни промени в президентската администрация

Извън “Дондуков” 2 малко се знае, че Илияна Йотова като вицепрезидент е изградила малък, но железен екип, който и сега ѝ помага в задачите. Очевидно за първата жена президент у нас първата най-важна такава е изборът на служебен премиер.

За Надя Младенова твърдо трябва да се знае, че е дясната ръка на Йотова на “Дондуков” 2 от самото начало - беше шеф на кабинета ѝ като вицепрезидент. Бе в нейния екипа още когато Йотова беше евродепутат - работят заедно от 2009 г. Младенова е магистър по история от Софийския университет. Беше зам.-министър на образованието и науката в двете служебни правителства на Гълъб Донев.

Главният секретар на президентството Цвета Тимева не тръгна с хората, последвали новия политик Радев извън институцията. Тя е от Бургас и за нея се знае, че е поканена на “Дондуков” 2 заради доверието, което има между нея и съгражданката ѝ Десислава Радева. Тимева е строителен инженер и цялата ѝ кариера преди президентството е в Агенция “Пътна инфраструктура”, където е била и неин шеф.

Христо Алексиев е секретар на президента по икономика и неговото участие в консултациите с партиите е напълно обяснимо - първата задача, която Йотова очерта пред служебното правителство и парламента, е приемането на редовен бюджет за 2026 г.

Преди да започне работа на “Дондуков” 2, Алексиев беше служебен министър на транспорта в 4 от излъчваните досега от Румен Радев кабинети - първо при Огнян Герджиков (където беше и вицепремиер), при Стефан Янев и в двете правителства на Гълъб Донев.

Силва Дюкенджиева пък е част от юридическия екип на “Дондуков” 2 от май 2021 г. Освен като юрист

тя има опит в организацията на изборите

- била е член на ЦИК от 2007 до 2014 г., а след това от 2019 до 2021 г. е и зам.-шеф на комисията. Работила е като юрисконсулт в Конституционния съд. Силва Дюкенджиева е била и главен експерт в правния съвет в администрацията на президента Георги Първанов.

Освен че Йотова наследи голям екип от секретари и съветници на Радев, тя наследи и програмата на предшественика си, подготвяна месеци напред. В същото време като вицепрезидент също отдавна е поела ангажименти за различни събития.

Затова от първия ден тя спринтира по две писти.

Например Радев е приел поканата от президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри да участва в откриването на XXV зимни олимпийски игри. Затова се наложи и Йотова да прекъсне консултациите с партиите и в четвъртък да замине за Италия. В петък ще е официално посрещната от своя италиански колега президента Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои прием, а по-късно ще е и на стадиона “Сан Сиро” за запалване на олимпийския огън.

Йотова ще отиде и в Олимпийското село в Милано, за да се срещне с български спортисти.

Новият президент обаче спазва желязно едно свое правило - където и по света да отиде, винаги оставя цветя на паметни места, свързани с българската история. Така в Италия ще отдаде почит пред барелефа на Васил Левски на площад “Сан Паоло” в град Монца. Скулптурата, дело на Борис Борисов и дарена от община Карлово на Милано миналата година, е първият паметник на българския революционер в страната там.

Когато се върне от Италия, президентът ще продължи с консултациите с партиите във вторник, а идната сряда се очаква да каже и името на бъдещия служебен премиер.

И докато той мисли как да структурира екипа си и кои ще са новите министри, Йотова ще се отправи към Германия, където

ще се проведе Мюнхенската конференция по сигурността

- сериозен международен форум, който събира държавни и правителствени ръководители от близо 60 страни и на който всяка година досега присъстваше Радев. Тази година в програмата на форума има специален панел, посветен на Украйна, и е поканен президентът Володимир Зеленски. А сред останалите теми са европейската сигурност и отбрана, бъдещето на трансатлантическите отношения, визиите за глобалния свят, регионалните конфликти и други.

За първите 10-ина дни начело на “Дондуков” 2 Йотова изпълни и няколко ангажимента, които бе поела като вицепрезидент. Като например поканите на две медии - “24 часа” и БНР. Затова бе на 10-ото юбилейно издание на “Академичните оскари” и на годишните радионагради “Сирак Скитник”. Спази и традицията, която има от години - на 1 февруари да зареже лозите и да почете празника на виното в гоцеделчевското село Делчево.

Независимо от другите си ангажименти като държавен глава Йотова работи и по организацията на третото издание на големия международен форум за кирилицата. Вече две години тя събира учени от цял свят, които са изследователи на нашата азбука.