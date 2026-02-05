Камерата в кабинета на гинеколога д-р Иванов хакната от Русия? Пуснаха го от ареста (Обзор)

Хакната е била камерата в кабинета на гинеколога д-р Венелин Иванов и така клипове от негови прегледи са се озовали в интернет. Това сочат първоначалните данни от разследванието на случая.

Над 100 клипа от прегледи в кабинета на медика в столичния кв. “Редута” са качени в специализиран сайт за воайорско съдържание. На кадрите се виждат различни лекари и пациентки. Общодостъпни са по 15 секунди. За целите видеа се иска плащане в криптовалута.

Всички видеа са качени от чуждестранен IP адрес. Мейлът, с който е направена регистрацията, също е регистриран и ползван извън България. По неофициална информация става дума за Русия. Предполага се, че снимачката, която е била свързана с интернет, е хакната. Също от руски адреси били качени и видеата от козметичните салони в Бургас. Те дори били със сходни IP адреси. Заради това по разследването за софийския случай се търси връзка с този от морския град.

Самата камера, монтирана в кабинета, е иззета. Д-р Иванов е признал за нея. Посочил, че е с охранителна цел. Тя обаче не трябвало да работи през деня. Била с детектор за движение и идеята била да действа само през нощта, за да пази скъпата техника от евентуален обир.

Гинекологът е бил задържан за до 24 часа и е разпитан. Неговата съпруга също е дала показания. Двамата категорично отрекли да са продавали клиповете. Медикът бе пуснат без обвинения.

“Към настоящия момент нямаме събрани доказателства за авторство за конкретното деяние”, обясни говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.

Монтирането на камерата в самия кабинет със сигурност е законово нарушение, обясни Николаев. Той цитира практика на Комисията за защита на личните данни. Според нея камери може да има само в общите помещения, но не и в санитарни и местата, където се извършват манипулации. Заради това са сезирани компетентните органи начело с Министерството на здравеопазването. Те ще проверят дали е спазен законът.

Докато властите проверяваха д-р Иванов, “24 часа” откри и друг клип, за който се твърди, че е сниман в България. Той пак е от гинекологичен кабинет. От видеото не става ясно в кой град е то. Няма и категорично потвърждение, че кадрите наистина са заснети у нас. Единствената информация в тази посока е, че в заглавието на клипа се твърди, че е сниман в България на 6 юли 2022 г.