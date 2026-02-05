Мъжете, убити до хижа “Петрохан”, наредени до кучешка колиба като при ритуална екзекуция

За последно собственикът на хижата Ивайло Калушев, известен като Лама Иво, бил засечен след трагедията да пътува с кемпер към морето

Ритуална екзекуция - все повече тази версия надделява в разследването на тройното убийство край хижа “Петрохан” , научи “24 часа”.

Телата на 49-годишния Ивайло Иванов, 45-годишния Дечо Василев и 51-годишния Пламен Статев бяха открити в понеделник сутринта в снега, наредени един до друг, недалеч от хижата.

Сигналът за престъплението е подаден от техен познат, който ги търсел по телефона.

След като те не отговаряли, той се качил до хижата и се натъкнал на труповете. Тримата били наредени един до друг - двама простреляни в слепоочието, третият - под брадичката. Телата били до кучешката колиба. Двете кучета пък са открити разстреляни на втория етаж на хижата, която пък била подпалена.

Жертвите не са семейни и нямат деца, но пък са с добри професии - адвокат в американска компания, счетоводител и водолаз.

Разследващите не са открили следи от влачене, тоест

мъжете са били разстреляни точно на мястото, на което са намерени

Според криминалисти това почти изключвало вероятността тройното убийство да е дело на наемник. Личало и личен емоционален елемент.

На този фон вече дни наред няма ни вест, ни кост от Ивайло Калушев, собственика на хижа “Петрохан”, известен пещерняк, планинар, познат и като Иво Лама заради принадлежността му към будизма, увличащ се по източни практики. ДЕЧО ВАСИЛЕВ

За последно след трагедията той бил засечен да пътува с кемпер към морето. Твърди се, че с него пътува и 16-годишно момче. Неговите родители пък тотално отказвали съдействие на разследващите, като обяснявали, че момчето е в добри ръце.

Изключително опитен пещерняк, водолаз, умен, способен, убедителен, лидер - така описват Иво Калушев неговите познати. Разследващите не изключват поради добрата му физическа подготовка, изключителното познаване на планината и способността му да оцелява при екстремни обстоятелства въобще да не бъде открит.

От години Иво Калушев обучавал момчета да оцеляват в планината, но и на източни практики. Любопитен детайл е, че хората плащали луди пари за лагерите му. Твърди се, че заможно семейство от София броило стотици хиляди, близо милион за курсовете на Иво Калушев. Пламен Статев

От дарения за 3 г. събрали 58 000 лв., похарчили 74 000, задълженията им - 475 000 лв.

Националната агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) се финансира изцяло от частни средства и дарения от фирми и граждани - това е посочено във финансовите отчети на сдружението, които са публично достъпни. Организацията не е получавала и не е кандидатствала за публично финансиране от държавата. Това се представя като гаранция за независимост на организацията, но и като предизвикателство за устойчивостта на дългосрочните проекти.

Сдружението е основано през 2022 г. и в тази първа година получава значителна сума от дарения - 50 000 лева. В следващите две години дарените пари са символични - 5000 лв. през 2023-а и 3000 за 2024 г. Така общата сума за три години е 58 000 лв. Финансовият отчет за миналата година все още не е публикуван. За същия тригодишен период похарчените средства надвишават събраните дарения и са 74 000 лв.

Документите в Търговския регистър показват, че с тези дарения частната агенция трудно би могла да купи техниката, с която разполага - дронове, моторни шейни и високопроходими автомобили. Няма следи от значителни финансови средства и в другите организации, където се срещат имената на Ивайло Иванов, Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Калушев. Това са сдруженията “Българска рейнджърска асоциация”, “Европейки институт за карстови и хидрогеоложки изследвания и - Е. А. Мартел” и фирмата “Българска асоциация по екстремни спортове” ООД.

Всъщност в Търговския регистър е посочено, че двете сдружения не са развивали дейност, а в краткия отчет на търговското дружество се виждат само впечатляващи задължения от 475 000 лева.