Глобиха шофьор с 55 евро, нарекъл водачка "тъпа" след спречкване на улица в Пловдив

Разправията станала на ул. "Света гора" пред очите на много хора

Шофьор изсипа куп ругатни към водачка и я нарече "тъпа" при разправия на ул. "Света гора" в центъра на Пловдив. Около 16,30 часа на 23 септември м. г. той се движел с фолксвагена си зад управлявания от жената хюндай, ядосал се на поведението й зад волана, изпреварил я, засякъл й пътя и излязъл от автомобила си, за да се разправя. Започнал да й крещи и да я обижда, след което се качил в автомобила си и потеглил. На тази улица има училище и поликлиника и много хора станали свидетели на скандала.

Водачката подала сигнал за случилото се и проявилият агресия мъж бил издирен. Изправен пред Районния съд в Пловдив, изразил съжаление и случаят е приключен с минималната глоба от 55 евро по Указа за борба с дребното хулиганство.