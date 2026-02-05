ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За първи път от десетилетия САЩ и Русия без ограни...

Спасиха сърна, паднала в канала на язовир "Огоста"

1516
Сърна СНИМКА: Pixabay

Екип от служители в Ловно-рибарско дружество „Огоста" – Монтана, лесничеи от Държавното горско стопанство в града и спасители от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в града са извадили сърна, паднала в отводнителния канал на язовир „Огоста", съобщиха от ловно-рибарското сдружение.

Сигналът за бедстващото животно бил подаден в следобедните часове вчера в ловно-рибарското сдружение. Веднага била организирана съвместна група, установено било, че сърната е в добро състояние, но е уплашена и не може да излезе от дълбокия преливен канал. След намесата на екипа тя е извадена и пусната в естествената ѝ среда.

От пожарната в Монтана посочиха, че в последните години са реагирали на много сигнали за паднали в шахти, канали и дълбоки ями животни – кучета, котки, магарета и коне, но рядко се е налагало да бъде спасявано диво животно, информира БТА.

