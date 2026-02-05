Несебър празнува любовта и виното с Веселин Маринов и Вениамин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Несебър и тази година ще отбележи Деня на любовта и виното с множество вълнуващи прояви. Дните от 13 до 15 февруари ще бъдат изпълнени със събития, които ще внесат романтично очарования в студения февруари, ще стоплят и усмихнат, ще трогнат и разчувстват със своята съкровеност, сърдечност, непринуденост и красота.

На Трифон Зарезан по традиция несебърското село Гюльовца ще отбележи Празника на младото вино. Честването на светеца ще започне със зарязване на лозята в 10 ч. в масивите на селото, известно с качеството на вината, произведени от местни майстори. Празненствата ще продължат в 11.30 ч. в центъра на Гюльовца, където ще бъде обявен тазгодишният победител в конкурса за най-добро вино.

Една от най-емблематичните инициативи на 14 февруари, с които Община Несебър ще почете семействата, сключили граждански брак преди 25 и 50 години, е „Златна и сребърна сватба" – ритуал за подновяване на брачна клетва. Церемонията, която ще бъде водена от кмета на Несебър Николай Димитров, е с начален час 10:30 ч., и ще се състои в ритуалната зала на Старото кметство. С това изключително емоционално, специално и романтично събитие общината засвидетелства уважение към двойки, чийто брак е устоял на изпитания и предизвикателства на времето, доказвайки че любовта, мъдростта и истинската близост са основите на силно и сплотено семейство.

В програмата, посветена на Деня на любовта и виното, са заложени различни концерти – на обичания от няколко поколения харизматичен певец Веселин Маринов, младата звезда Вениамин и вълнуващите изпълнители от „Дует от сърце", организирана е тридневна детска анимация, както и тематична изложба на несебърски художници, подредена в градска галерия „Радослав Ралев".

Празничните прояви се реализират по проекта „Месамбрийски фестивали", който се изпълнява по Схемата за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за малки общини". (Със същата финансова подкрепа бе проведен и един от успешните туристически продукти на Община Несебър фестивалът „Есенни пасажи", както и почитания край морето Никулден.).

Ето пълната празнична програма:

13 - 15 ФЕВРУАРИ

ХІІІ – то издание на „ЛЮБОВ И ВИНО" в Несебър

13 ФЕВРУАРИ

17:00 часа – Детска анимация - площад „Ж. Шишманова" град Несебър, нова част

18:30 часа - Концерт на ВЕНИАМИН – площад „Ж. Шишманова" град Несебър, нова част

14 ФЕВРУАРИ

10:00 часа – Празник на младото вино в с. Гюльовца – пред кметството

10:30 часа – „Златна и сребърна сватба" – ритуал за подновяване на брачна клетва – Ритуален дом град Несебър, стара част (Старото кметство)

11:30 часа – Откриване на изложба „Любов и вино" в градска галерия „Р. Ралев" – град Несебър, стара част

12:00 часа – Концерт по случай Трифон Зарезан с участието на „ДУЕТ ОТ СЪРЦЕ" - Соня Чакърова и Димитър Аргиров – площад „Ж. Шишманова" град Несебър, нова част

13:00 часа – Детска анимация - площад „Ж. Шишманова" град Несебър, нова част

18:00 часа – Концерт на ВЕСЕЛИН МАРИНОВ – площад „Ж. Шишманова" град Несебър, нова част

15 ФЕВРУАРИ

17:00 часа – Детска анимация - площад „Ж. Шишманова" град Несебър, нова част

18:00 часа – Концерт „ЗА ЛЮБОВТА..." на ВАЛЕНТИН ГАЛЬОВ – площад „Ж. Шишманова" град Несебър, нова част

В трите празнични дни Община Несебър и Сдружението на занаятчиите и творците в Несебър ще проведат и благотворителна акция „Мартеничка за Петя". Всеки, който желае да подпомогне инициативата в полза на дете в нужда, може да закупи оригинален ръчно изработен артикул.