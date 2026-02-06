ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Приятел на Иво Калушев от 35 години: Убийството е ...

60 пожара без жертви са потушени през последните 24 часа

60 пожара са потушили огнеборците за последното денонощие. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Звената на противопожарните служби в страната през последното денонощие са реагирали на 112 сигнала за произшествия, като са ликвидирани 60 пожара, съобщи на сайта си Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. С преки материални щети са 24 от пожарите,  от тях 15 са в жилищни сгради, един в промишлена сграда, два в спомагателни постройки,  два в транспортни средства, един в съоръжение на открито и три други. Без нанесени материални щети са възникнали 36 пожара - 12 в отпадъци, 21 в готварски уреди и комини и три  други.

Извършени са 52 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи в транспортни средства, 47 за оказване на техническа помощ - отстраняване на опасни предмети,  спасяване на животни, отводняване и др. 

Към противопожарните служби са подадени 10 лъжливи повиквания. При пожарите няма загинали и пострадали, допълват от ГДПБЗН. 

60 пожара са потушили огнеборците за последното денонощие.

