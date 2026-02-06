11 души са ранени в катастрофи в страната за 24 часа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През изминалото денонощие в страната са станали 10 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали 11 души, загинали няма. Това съобщава на сайта си Министерството на вътрешните работи, цитирано от БТА. В София са регистрирани три тежки и 35 леки катастрофи с трима ранени.

От началото на месеца в 59 пътни инцидента в страната са загинали трима души, а 69 са ранени.

От началото на годината в катастрофи живота си са загубили 40 души, пострадалите са 577. Регистрираните тежки пътнотранспортни произшествия от началото на 2026 г. са 472.

При сравнение с реалните данни за загиналите (36) през същия период на 2025 г., се отчитат четирима повече загинали участници в движението през 2026 г., допълват от МВР.