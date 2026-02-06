Зам.-ректорът на Академията на МВР за убитите в Петрохан: Това не е инцидентно престъпление

Това е инцидентно престъпление, не е замислено, нещо се е случило в тази къща и някой е предприел действия да неутрализира другите опоненти. Не може да знаем дали е вътрешен или външен човек. Чисто практично е много трудно едновременно един по един да простреляте трима човека и после да ги изнесете и да ги наредите. Те са местени.

Това коментира доц. Милен Иванов, бивш зам.-ректор на академията на МВР пред Нова тв относно тройното убийство в Петрохан.

Според него първата странност около случая е, че властите дават много малка информация, и това поражда много спекулации. "От друга страна пък разследващите органи няма как да дадат информация преди разследването да е напреднало. В тази ситуация ми се струва, че са присъствали повече хора от убитите и издирваните. Били са повече от петима", предполага той.

По думите му, ако кемперът на Иво Калушев е тръгнал нанякъде, той ще се засече, тъй като имало достатъчно камери на АПИ.

"Този който е извършил това нещо, ако е някой от близкия кръг се е уплашил и бързайки да напусне произшествието, и както е по филмите, е запалил пожар. Но това не е подготвен палеж, щеше да е запалено всичко", смята Иванов.

"Екообщността е една затворена общност, в която всичко се знае, кой кого е спасявал, обществени поръчки и т.н. Тук има много спекулации", каза още той.