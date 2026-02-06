Радев: Статуквото ограничи сънародниците ни в чужбина, за да запази властта си

Политическото статукво реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват. Това е поредна стъпка в неговите опити да запази властта си като ограничи демократичните права. Това написа Румен Радев (президент в периода 2017-2026 г.) в профила си във Фейсбук във връзка с приетите от Народното събрание промени в Изборния кодекс.

Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина. Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията, посочва още Радев.

Парламентът прие снощи окончателно на второ четене промяната в Изборния кодекс, според която в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна.