Бойко Найденов: Дори писмото на Иво Калушев до майка му може да не е писано от него

Като страничен наблюдател мога да кажа, че това тежко престъпление трудно може да се извърши от един човек, или пък той е твърде близък на жертвите. Това коментира Бойко Найденов, бивш шеф на Националната следствена служба, пред "Тази сутрин" на Би Ти Ви.

Според него не е сигурно дори дали писмото до майката е написано лично от Иво Калушев, защото е изпратено електронно.

Димитър Куманов "Противник съм на конспиративните теории - по-скоро колегите, които работят в тази област, подцениха случая или търсят някаква сензация", каза Найденов за препратките към "Туин Пийкс" от страна на правоохранителните органи.

"Няма никакво значение каква е жертвата, трябва да се види кой е посегнал над техния живот. В този момент някъде около нас има хора, които са лишили от живот трима човека. За тези две години, след като е имало подадени сигнали, тези органи би трябвало да установят има ли, или няма престъпление", смята още Бойко Найденов.

"Детайлите, които виждаме с убийствата, са нещо, което е на границата на професионалното. Освен ако не става дума за техен близък, от когото жертвите не са очаквали да направи такова нещо. Може вътре в самата група да е имало напрежение... Винаги съм изпитвал малки съмнения за дейността на хора, които парадират с униформи и оръжия - или прилича на детска игра, или е залитане в някаква посока. Тук работата на държавата е да се занимава с тези хора, какво правят и с какво се занимават" каза още Найденов.

Димитър Куманов от сдружение "Балканика" пък припомни че те са били първите, които сигнализират още през 2022 г., че тези хора пречат на достъпа на гражданите в планината. "Лично не съм видял нито един от тези т.нар рейнджъри - отидохме там на проверка тогава и видяхме, че са заградили голяма част от територията около хижата с 5 реда електропастири и камери. Ние разследвахме, пуснахме сигнали до МОСВ и до РИОСВ - София, както и до Изпълнителната агенция по горите. Тогава от агенцията по горите ни отговориха, че са им пуснали предписание да премахнат електропастирите.

Скандалното беше, че ограждат зона от Натура 2000. Там съм виждал лятно време групи хора, които беряха гъби, боровинки и с това да си изкарват някакви средства. А след това там не видях изобщо хора - беше ги страх да ходят. През 2024 г. ме викаха в ДАНС, за да разкажа какво знам", разказа още Димитър Куманов пред Би Ти Ви.

"Но когато си блокирал достъпа до такава голяма територия, това ме кара да мисля, че хората от това сдружение не са искали да видят какво става на това място. Блокирането на това място е незаконно, но държавата нищо не направи да го промени."

Според Куманов убийствата едва ли са заради дървената мафия - на върха на Петрохан не се осъществява такава дървена сеч, хората секат долу в ниското, а не по върха. Долу над село Бързия и по Берковица - там е ужасът на сеча. Колкото и пъти да съм бил по Петрохан, не съм засичал дървосекачи, посочи още Куманов.