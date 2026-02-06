ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Приятел на Иво Калушев от 35 години: Убийството е ...

Камелия Нейкова, ЦИК: Изпращаме сигнали за нарушения, но прокуратурата не им обръща внимание

Камелия Нейкова

Страната трябва да бъде на избирателите - всички да могат да гласуват

За 10 години около 30 пъти е променян изборния кодекс преди изборите. Една от промените е свързана с избирателните секции, които са извън страната. Това каза председателят на ЦИК Камелия Нейкова по БНТ, по повод промените в изборния кодекс.

"Не искам да коментирам кое е правилно  и кое не, защото ще бъде упрекната, че вземам страна. Страната трябва да бъде на избирателите - всички да могат да гласуват" ,посочи тя.

"Ще има струпване на някои избирателни секции", допълни Нейкова .

"ЦИК изпраща сигнали до прокуратурата за изборни нарушения. Сигналите са за избиратели гласували в нарушение на правилата и случаи, които представляват състав на нарушение по НК. Ще си позволя да отбележа, че ни беше направена забележка в постановление от прокурор "Видиш ли това не е било с висока обществена опасност, та ЦИК да сигнализира прокурор ", разказа Нейкова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

