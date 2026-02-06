Приятел на Иво Калушев от 35 години: Убийството е отвън, човек от групата няма да го направи

Много неща изслушах и изчетох, кой какво знае и не знае, тези твърдения за педофилия, секта, наркотици са напълно безпочвени, категоричен съм и си заставам зад думите. Тези действия са извършени отвън, убеден съм, че човек от тази група не може да го направи.

Това коментира Яни Макулев, който познава от 35 години издирвания Иво Калушев.

За изчезването на Калушев той каза, че ако убийството е наистина от външна намеса, може да има заплахи и за неговия живот и е нормално човек да се покрие, но ще се появи със сигурност.

"Познавам жертвите, всичките ми бяха приятели, Иво го познавам от 35 години, познаваме се от пещерите, интелигентен, скромен човек, безкрайно търпелив", казва Макулев.

"По отношение на вътрешните отношения в тази група тези хора дори не са си казвали нещо на въпреки, да псуват и т.н. Мои деца също са посещавали тези лагери, по време на които са правили походи в природата, лекции, форми на медитация, катерене, алпинизъм. Абсолютно не съм имал и капка съмнение, че не са в сигурни ръце. Единия ми сън 2012 г. прекара една година в Мексико с тях", разказва приятелят на Иво Калушев.

"Нарушили са външни интереси, видели са неща, които не е трябвало да видят и резултатът е налице", предполага защо се е стигнало до убийството той.

За детето, което е с Иво Калушев знаел, но не му се коментира в детайли. Убеден е обаче, че е в безопасност. Към момента нямал контакт с тях, но коментира, че според него са трима. Предполагал, че третият е едно друго момче от групата на име Николай Златков.

"По моя информация около 29 януари са били по морето, те не са били по време на трагедията в Петрохан", добави той.