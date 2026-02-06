Връщат на България мъж, осъден за убийство в Нидерландия

Той ще доизлежи присъдата си в български затвор

Окръжният съд в Търговище одобри трансфер на български гражданин, осъден в Нидерландия за убийство с цел обир на дрога, съобщават от съда.

46-годишният М. И. е осъден за това, че през месец март 2017 година в Риланд, Кралство Нидерландия, умишлено и в съучастие с други лица е отнел живота на мъж. Убийството е извършено, като е осъществено многократно насилие върху пострадалия - той бил с вързани и затегнати ръце и крака, в устата му бил пъхнат смачкан на топка найлон, след което устата му била залепена.

Престъплението е с цел кражба (обир на дрога) на канабисови растения от дома на пострадалия. През август същата година М. И. е задържан в Италия и до момента е в затвор в Нидерландия, където излежава наказанието си „лишаване от свобода в размер на 6480 дни".

Осъденият българин е обявен за „нежелан чужденец" и нидерландските власти отправят молба за трансфер на лицето в родината му, където да доизтърпи наказанието си. По нидерландското законодателство осъдено лице няма право да пребивава в държавата им.

Преди да се осъществи евентуалният трансфер до България, нидерландските власти пожелаха да получат гаранции от националната администрация на пенитенциарните заведения (място за изтърпяване на наказание „лишаване от свобода"), че въпросното лице ще бъде настанено в затвор, където ще разполага с минимално лично пространство през целия период на изтърпяване на наказанието. Това не трябва да включва пространството за санитарни помещения.

След получените такива гаранции от българското министерство на правосъдието, делото е насрочено.

Съдът, вземайки предвид изискванията на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода, съобразявайки фактите по делото, призна и прие за изпълнение присъдата на Апелативния съд Хертогенбош в Кралство Нидерландия, с която се налага наказание „лишаване от свобода" на М. И.

Решението на Окръжния съд в Търговище подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна в 14–дневен срок, считано от датата на постановяването му.