Двата големи язовира в Кърджали се изпускат контролирано

3800
Язовир “Кърджали”, който е част от каскадата “Арда”.

Контролирано през преливниците се изпускат двата големи язовира по поречието на река Арда на територията на област Кърджали. Това каза за БТА областният управител Никола Чанев.

Той допълни, че мярката е от няколко часа, като се наблюдава и намаляване на притока към двата водоема. На яз. „Кърджали“ са отворени две от четири клапи, а на яз. „Студен кладенец“ – пет от девет.

Изпускането е заради повишения обем на двата язовира вследствие на падналите дъждове през вчерашния ден на територията на област Кърджали.

 

