Двама с над 2 промила алкохол зад волана задържаха край Бургас

Двама с над 2 промила алкохол бяха спипани зад волана край Бургас, съобщиха от полицията.

На 05.02. около 14.52 ч. в Царево служители от Районно управление - Руен спрели за проверка лек автомобил "Опел Зафира", с бургаска регистрация, управляван от 74 годишен руски гражданин, живеещ в Царево, като установили, че водачът шофира след употреба на алкохол с концентрация - 2,41 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа.

В същия ден около 21.40 ч. на пътя Карнобат - Айтос служители от Районно управление - Карнобат спрели за проверка товарен автомобила "Фиат Добло", управляван от 53 годишен мъж от руенското село Речица, като установили, че водачът шофира след употреба на алкохол с концентрация - 2,16 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа. И по двата случая е образувано бързо производство.