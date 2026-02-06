ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте повредената корона, която не успяха да откра...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22234452 www.24chasa.bg

Двама с над 2 промила алкохол зад волана задържаха край Бургас

1960
Арест СНИМКА: Пиксабей

Двама с над 2 промила алкохол бяха спипани зад волана край Бургас, съобщиха от полицията. 

На 05.02. около 14.52 ч. в Царево служители от Районно управление - Руен спрели за проверка лек автомобил  "Опел Зафира", с бургаска регистрация, управляван от 74 годишен руски гражданин, живеещ в Царево, като установили, че водачът шофира след употреба на алкохол с концентрация - 2,41 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа. 

В същия ден около 21.40 ч. на пътя Карнобат - Айтос служители от Районно управление - Карнобат спрели за проверка товарен автомобила "Фиат Добло", управляван от 53 годишен мъж от руенското село Речица, като установили, че водачът шофира след употреба на алкохол с концентрация - 2,16 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа. И по двата случая е образувано бързо производство.

Арест СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича