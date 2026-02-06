ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

1 г. затвор за рецидивист, хванат с 1,6 грама коноп

Тони Маскръчка

2884
Съдебната палата в Кюстендил.

1 г. ще лежи в затвора за рецидивист, хванат с 1,6 грама коноп. 36 - годишен обвиняем се призна за виновен пред Районен съд Кюстендил за държане на коноп /марихуана/. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура и защитата, като му наложи наказание „Лишаване от свобода" за срок от 9 месеца, при първоначален „общ" режим.

Подсъдимият Д. Й. , който вече е осъждан, се признава за виновен, че на 14.09.2025 г. в обитаван от него апартамент, на ул. „Цар Освободител" в Кюстендил, в метална кутия,  е държал коноп (марихуана), с нетно тегло 1,59 грама, на стойност 31.80 лева. Сторените по делото разноски в размер на 466,66 евро за изготвянето на експертизи, се възлагат на подсъдимият, които следва да бъдат заплатени по сметка на ОДМВР– Кюстендил.

Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Подсъдимият ще изтърпи отделно и наложеното му наказание по друго наказателно от общ характер дело от 2025 г., отново за държане на наркотици – „лишаване от свобода" за срок от 3 месеца, влязло в сила на 02.12.2025 г. Определението подлежи на жалба и протест пред Окръжен съд Кюстендил в 15- дневен срок.

