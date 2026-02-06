ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха трима за кражби от магазини и заведение във Варна

1052
Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Задържаха трима мъже във Варна за извършени от тях кражби от търговски обекти, съобщиха от полицията. 

И трите случая са от 5 януари. При първия 40-годишен варненец, известен на полицията е задържан, след като служителите на реда го хванали да присвоява детски дрехи, в условията на продължаващо престъпление.

В другия случай, 52 – годишен криминално проявен, варненец е заловен след сигнал за кражба на хранителни стоки от супермаркет.

Третият задържан – също известен на полицията, е извършил кражба на 200 евро от портмоне, оставено в служебно помещение в заведение за бързо хранене.

По трите случая са образувани досъдебни производства.

