Арестуваха албанец с българско гражданство, търсен от Интерпол за трафик на мигранти

Тони Маскръчка

Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Албанец с българско гражданство бе арестуван в четвъртък. Служители на РУ Бобов дол и РУ Кюстендил са установили 69-годишен мъж, обявен за издирване чрез ИНТЕРПОЛ – Албания.

Задържаният е с двойно гражданство – българско и албанско, и адрес в столицата. Спрямо него има наложена мярка от албанските власти „задържане" с цел екстрадиране за извършено престъпление, свързано с нелегална миграция, и е обявен за общодържавно издирване от ИНТЕРПОЛ – България за установяване на адрес. Уведомена е издирващата го структура.

Полиция

